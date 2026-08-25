Την Τρίτη 25 Αυγούστου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο των Μετόχων όπου συζητήθηκαν οι αλλαγές που έρχονται με την αύξηση των ομάδων.

Ετοιμάζονται οι αλλαγές στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28, με την αύξηση των ομάδων σε 24 να βρίσκεται προ των πυλών, ενώ την ίδια στιγμή θα υπάρξουν και οκτώ franchises.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να βρίσκονται μέσα στις συζητήσεις για την είσοδό τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται στα τέλη του Σεπτεμβρίου, όταν και θα γίνουν γνωστό και το τελικό πλάνο της Euroleague για τη μεθεπόμενη σεζόν.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Euroleague

«Το Διοικητικό Συμβούλιο των Μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA) συνεδρίασε την Τρίτη 25 Αυγούστου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία εφαρμογής του Μετασχηματιστικού Στρατηγικού Χάρτη Δράσης (Transformational Strategic Roadmap) που εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου, με στόχο την επιτάχυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, τη δημιουργία υπεραξίας και την παγκόσμια εδραίωση της Euroleague Basketball.

Παράλληλα, το Συμβούλιο εξέτασε τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις της Λίγκας με τους κύριους εταίρους της, τη διαδικασία επέκτασης των franchise, τις εμπορικές επιδόσεις και την υλοποίηση του τριετούς Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Συμφωνίες με τους φορείς του αθλήματος

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την υπογραφή συμφωνίας με την Ένωση Προπονητών της EuroLeague (EHCB), η οποία θέτει τις βάσεις για την πρώτη ολοκληρωμένη Συλλογική Σύμβαση (Framework Agreement) με το συνδικάτο των τεχνικών.

Επιπλέον, οι μέτοχοι της ECA ενημερώθηκαν για την ανανέωση της συμφωνίας με την Ένωση Διαιτητών (UEBO), η οποία αναμένεται να υπογραφεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Βρότσλαβ, στο πλαίσιο του 27ου Προσαιζόν Σεμιναρίου Διαιτησίας.

Μαζί με την υφιστάμενη σύμβαση με την Ένωση Παικτών (ELPA), οι συμφωνίες αυτές ενισχύουν τη συσπείρωση μεταξύ της Euroleague Basketball και των βασικών στυλοβατών του αθλήματος (παικτών, προπονητών και διαιτητών), καθώς η διοργάνωση εισέρχεται στη νέα φάση της εξέλιξής της.

Επέκταση Franchise

Το Συμβούλιο έλαβε ενημέρωση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου γύρου αιτήσεων για την απόκτηση franchise, η οποία ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2026 και έχει ως στόχο την παραχώρηση έως και οκτώ (8) νέων μακροπρόθεσμων αδειών franchise από τη σεζόν 2027-28.

Η διαδικασία προκάλεσε περισσότερες από 20 επίσημες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και καταθέσεις προτάσεων τόσο από υφιστάμενους συλλόγους της EuroLeague και του EuroCup όσο και από νέα επενδυτικά σχήματα που επιθυμούν να εισέλθουν στη διοργάνωση. Μετά την αρχική αξιολόγηση βάσει των θεσπισμένων κριτηρίων και οικονομικών αποτιμήσεων, 11 προτάσεις προεγκρίθηκαν για το πρώτο στάδιο κατανομής και προχώρησαν στην επόμενη φάση, ενώ τέσσερις επιπλέον προτάσεις παραμένουν υπό εξέταση (σε αναμονή).

Και οι 11 προεγκριθείσες υποψηφιότητες καταθέτουν επίσημες δεσμευτικές προσφορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια συνολική αξία σχεδόν 700 εκατομμυρίων ευρώ σε δικαιώματα δικαιόχρησης (franchise fees), με τις συνολικές αναμενόμενες επενδύσεις για την επόμενη 5ετία να υπερβαίνουν τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον προέρχεται από ευρύ φάσμα αγορών, συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών ευρωπαϊκών μπασκετικών δυνάμεων αλλά και νέων επενδυτικών σχεδίων από την ηπειρωτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη εμπορική απήχηση της Euroleague Basketball.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης και εξονυχιστικού ελέγχου (due diligence) για τους 11 προκριθέντες υποψηφίους. Κατά τη δεύτερη φάση, η Euroleague Basketball θα διενεργήσει εκτενέστερο έλεγχο κάθε πρότασης πριν παρουσιάσει τις τελικές της εισαγήσεις στη Συνέλευση των Ιδιοκτητών στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 για την τελική έγκριση.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να επιταχύνει την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, εκτοξεύοντας τη συνολική αξία της Λίγκας και των συλλόγων της στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις της JB Capital.

Συνεχής εμπορική άνοδος

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για τις εμπορικές επιδόσεις της διοργάνωσης, καθώς και για τις αναθεωρημένες προβλέψεις του τρέχοντος επιχειρηματικού κύκλου.

Η διοίκηση παρουσίασε πρόβλεψη για ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 15%, μέγεθος σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την πρόβλεψη που είχε παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουλίου, ως αποτέλεσμα των τελευταίων εμπορικών συμφωνιών που υπέγραψε η Λίγκα.

Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο

Η διοίκηση παρουσίασε ενημέρωση για την εφαρμογή του τριετούς Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες εστιασμένες στην επιχειρησιακή κλιμάκωση και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίστηκε η πρόοδος στην τεχνολογία και την καινοτομία με το Euroleague Basketball+ στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των γηπέδων μέσω του νεοσυσταθέντος φορέα ArenaCO, που δημιουργήθηκε για να παρέχει στα σωματεία πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την αναβάθμιση ή κατασκευή των εγκαταστάσεών τους.

Το Στρατηγικό Σχέδιο θέτει ως στόχο την αύξηση της συνολικής επιχειρηματικής αξίας (enterprise valuation) της Euroleague Basketball στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εντός τριών αγωνιστικών περιόδων.

Παγκόσμιο μπασκετικό οικοσύστημα

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις πρόσφατες εποικοδομητικές συζητήσεις που είχε με ανώτατα στελέχη του NBA και της FIBA σχετικά με πιθανούς τομείς μελλοντικής συνεργασίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Τσους Μπουένο, CEO της Euroleague Basketball, δήλωσε: «Η Euroleague Basketball διανύει μια περίοδο ισχυρής δυναμικής, τόσο εμπορικά όσο και στρατηγικά. Την ίδια στιγμή, το τεράστιο ενδιαφέρον που προκάλεσε η διαδικασία των franchise αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη της εμπιστοσύνης που τρέφουν οι σύλλογοι, οι επενδυτές και τα νέα σχήματα στο μέλλον της διοργάνωσης. Δεσμευτικές προσφορές που αγγίζουν τα 700 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας επενδύσεις άνω των 3,2 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, αποδεικνύουν τη δυναμική του μοντέλου μας.

Θα συνεχίσουμε τώρα με μια αυστηρή διαδικασία due diligence. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ιδιοκτήτες στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν και θα ψηφιστεί η τελική μετάβαση στο μοντέλο των franchise, καθορίζοντας τον αριθμό και τα ονόματα των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο πρώτο στάδιο της επέκτασης για τη σεζόν 2027-28».