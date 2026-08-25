Η προετοιμασία άρχισε με προβλήματα τραυματισμών για τον Άρη ο οποίος δεν έχει αποχωρήσει από την αγορά και θα αποφασίσει για επιπλέον κίνηση στην περιφέρεια.

Στην πραγματικότητα, ο Άρης έχει την πρόθεση μίας ακόμη ενισχυτικής κίνησης, χρονικά όμως την είχε προσδιορίσει κατά τον Οκτώβρη και αφού σχηματιστεί ξεκάθαρη εικόνα για την ομάδα. Δεν πρέπει να λησμονείται εξάλλου ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει επτά ξένους παίκτες και το πλάνο περιλαμβάνει έναν ακόμη. Είναι εξίσου απαραίτητο να σημειωθεί ότι δεν είχε ορισθεί συγκεκριμένη θέση ανεξαρτήτως του ότι αυτή μοιάζει αυτονόητη βάσει της πληρότητας που παρατηρείται σε συγκεκριμένες θέσεις. Το ερώτημα που προκύπτει έπειτα από τις τελευταία γεγονότα είναι, αν οι τραυματισμοί των Άνταμ Μοκόκα και Βασίλη Χαραλαμπόπουλου θα επιταχύνουν τις διαδικασίες ή όχι.

Καταρχάς πρόκειται για δύο διαφορετικούς τραυματισμούς. Στην περίπτωση του Μοκόκα, η ΚΑΕ κοινοποίησε ότι ο Γάλλος διεθνής θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα καθώς υπάρχει η αίσθηση ότι μπορεί να συρρικνωθεί το διάστημα και να επιστρέψει στα μέσα του Σεπτέμβρη. Σε κάθε περίπτωση, θα χάσει το σημαντικότερο μέρος της προετοιμασίας και το σημαντικό τουρνουά στην Κύπρο. Στην αισιόδοξη πρόβλεψη, θα είναι «παρών» στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια». Αντιθέτως, ο τραυματισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου (μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα) μπορεί να χρειαστεί περισσότερες ημέρες.

Καθώς και οι δύο παίκτες υπολογίζονται για τη θέση «3», προφανέστατα δημιουργείται έλλειμμα στη συγκεκριμένη θέση, γι’ αυτόν τον λόγο προέκυψαν και σκέψεις πρόωρης ενίσχυσης. Μέχρι στιγμής πάντως – και πέραν της διαρκούς παρακολούθησης της αγοράς – ο Άρης δεν έχει «βγει» για την απόκτηση παίκτη. Περιμένει την εξέλιξη των πραγμάτων, ίσως όμως στο πίσω μέρος του μυαλού του να υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας βραχυπρόθεσμης συνεργασίας με τον Αλέκσα Ραντάνοβ.

Ο 28χρονος φόργουορντ συμμετέχει στις προπονήσεις του Άρη από την έναρξη της προετοιμασίας και η παρουσία του είναι σημαντική αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα στη θέση «3». Ο Βασίλης Σπανούλης γνωρίζει τον Σέρβο φόργουορντ από τη συνεργασία τους στο Περιστέρι, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει παρθεί απόφαση για το αν αυτή η προσωρινή παρουσία στις προπονήσεις μπορεί να εξελιχθεί σε βραχυπρόθεσμη συνεργασία. Προφανώς θα εξαρτηθεί από τον χρόνο ενσωμάτωσης των παικτών αλλά και από τις επιλογές που θα προσφέρει η αγορά στο επόμενο διάστημα.