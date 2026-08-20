Με αρκετά χαμόγελα και διάθεση, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο της ΚΑΕ Άρης, ξεκίνησε η προετοιμασία του Άρη ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Ο Άρης διανύει τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας καθώς χθες (19/8) πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση. Αυτή διεξήχθη με απουσίες λόγω των απουσιών πέντε διεθνών αθλητών όσο φυσικά και των Βασίλη Σπανούλη, Κώστα Χαραλαμπίδη λόγω των υποχρεώσεών τους στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας. Μάλιστα, δεν αναμένονται επιστροφές έως το πρώτο τεστ προετοιμασίας το πρώτο θα πραγματοποιηθεί στις 31 του μήνα απέναντι στον Ηρακλή στο Nick Galis Hall. Αντιθέτως, θα είναι παρόντες απέναντι στον Vikos Falcons στις 6 Σεπτεμβρίου. Και οι δύο αγώνες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.

Το πλάνο προετοιμασίας των «κίτρινων» περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο πολύ δυνατό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», στο κλειστό «Τάσος Παπαδόπουλος» της Λευκωσίας, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (11/09, 18:00) και τη Ερυθρό Αστέρα (13/09, 15:45).

Στις 18/09 ο ΑΡΗΣ θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι, και πάλι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Ο κύκλος των φιλικών αγώνων θα κλείσει στις 20/09 και 22/09, όταν στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια», η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή (20/09) και την Μπαχτσέσεχιρ (22/09). Αμφότεροι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ιβανώφειο.