ΠΑΟΚ: Το βίντεο του «δικεφάλου» από την προετοιμασία στο Μέτσοβο υπό το βλέμμα του Μυστακίδη
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Μέτσοβο όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του «δικεφάλου».
Ο Αντρέα Τρινκιέρι ολοένα και ανεβάζει στροφές στις προπονήσεις ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα του όσο το δυνατόν πιο έτοιμη με την έναρξη της σεζόν.
Η διοίκηση της ομάδας ανέβασε ένα βίντεο με την δουλειά που γίνεται υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού, και με τον Τέλη Μυστακίδη να δίνει το «παρών» και να παρακολουθεί δια ζώσης τις προπονήσεις.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.