Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε βίντεο από την πορεία των προπονήσεων και της προετοιμασίας της ομάδας, την οποία παρακολουθεί και ο ιδιοκτήτης, Τέλης Μυστακίδης.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Μέτσοβο όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του «δικεφάλου».

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ολοένα και ανεβάζει στροφές στις προπονήσεις ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα του όσο το δυνατόν πιο έτοιμη με την έναρξη της σεζόν.

Η διοίκηση της ομάδας ανέβασε ένα βίντεο με την δουλειά που γίνεται υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού, και με τον Τέλη Μυστακίδη να δίνει το «παρών» και να παρακολουθεί δια ζώσης τις προπονήσεις.