ΠΑΟΚ και Euroleague, ένα ακόμα βήμα πιο κοντά

Ο στόχος του ΠΑΟΚ του Τέλη Μυστακίδη είναι να επιστρέψει, όσο το δυνατόν πιο άμεσα στην κορυφαία διοργάνωση και το τελευταίο διάστημα, έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα.

Στη σημερινή της ανακοίνωση η Euroleague αναφέρει, μεταξύ άλλων, για το θέμα της επέκτασης των franchise... «Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για franchise, η οποία ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2026 και έχει ως στόχο την ανάθεση έως και οκτώ νέων μακροπρόθεσμων franchise για τη σεζόν 2027-28.

Η διαδικασία απέφερε περισσότερες από 20 επίσημες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προτάσεις από υφιστάμενους συλλόγους της EuroLeague και του EuroCup, καθώς και από νέα επενδυτικά σχέδια που επιδιώκουν να ενταχθούν στη διοργάνωση. Μετά από μια αρχική αξιολόγηση βάσει των καθορισμένων κριτηρίων και επιπέδων αποτίμησης, έντεκα προτάσεις έγιναν δεκτές σε προκαταρκτικό στάδιο για την πρώτη φάση κατανομής δικαιωμάτων και στη συνέχεια προχώρησαν στην επόμενη φάση της διαδικασίας, ενώ τέσσερις επιπλέον προτάσεις παρέμειναν σε αναμονή.

Και οι έντεκα υποψήφιοι που έγιναν δεκτοί σε προκαταρκτικό στάδιο υποβάλλουν επίσημες δεσμευτικές προσφορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολική αξία σχεδόν 700 εκατομμυρίων ευρώ σε τέλη δικαιωμάτων, για μια συνολική αναμενόμενη επένδυση που υπερβαίνει τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια. Το ενδιαφέρον προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα αγορών, συμπεριλαμβανομένων καθιερωμένων ευρωπαϊκών περιοχών μπάσκετ και νέων επενδυτικών σχεδίων από την ηπειρωτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη εμπορική ελκυστικότητα της Euroleague Basketball και την ελκυστικότητα του μακροπρόθεσμου μοντέλου franchise που εφαρμόζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση των καθιερωμένων διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου δέουσας επιμέλειας για τους έντεκα προκριθέντες υποψηφίους. Κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η Euroleague Basketball θα διενεργήσει έναν πιο εκτενή έλεγχο δέουσας επιμέλειας για κάθε προκριθείσα πρόταση, πριν υποβάλει τις τελικές συστάσεις της στη συνέλευση των ιδιοκτητών, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, για τελική έγκριση».

Αφού ο ΠΑΟΚ, όλο το προηγούμενο διάστημα πριν αποφασιστεί η συμμετοχή του στο Eurocup για τη σεζόν 2026-2027, έφτασε πραγματικά πολύ κοντά στο να είναι στη Euroleague από φέτος (με την τελική απόφαση να είναι υπέρ της Μπεσίκτας), τώρα όλα δείχνουν ότι κάνει το επόμενο βήμα για να μπει στη διοργάνωση από τη συγκεκριμένη οδό, αφού μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου (όπως αναφέρει η ανακοίνωση) αναμένεται η τελική απόφαση, μετά την προέγκριση 11 προτάσεων για franchise.

Μετά τις επαφές που έγιναν τις δύο τελευταίες εβδομάδες, η μια από τις 11 αιτήσεις που έχουν προεγκριθεί, είναι και αυτή του ΠΑΟΚ, με τη Euroleague να παίρνει τις οριστικές αποφάσεις σε περίπου ένα μήνα.

Όπως προκύπτει από κύκλους της διοργάνωσης, οι 11 ομάδες που έχουν πάρει προέγκριση, έχουν καταθέσει προτάσεις από 60.000.000 μέχρι 100.000.000 ευρώ και φυσικά, πέρα από τις οικονομικές εγγυήσεις που έχουν παρουσιάσει, έχουν ενημερώσει τη Euroleague και για το πλάνο ανάπτυξής τους σε όλους τους τομείς.

Ο ΠΑΟΚ, από την πρώτη στιγμή και μάλιστα με επαφές στο κορυφαίο επίπεδο, έχει δείξει στη Euroleague ότι θέλει και μπορεί να κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να παίξει εκεί, με τη σημερινή εξέλιξη, να είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, αν και αναμένονται και άλλα.



