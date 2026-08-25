Παρουσία Μυστακίδη η προπόνηση του ΠΑΟΚ
Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες στο Μέτσοβο, όπου συνεχίζει την προετοιμασία, με τον Τέλη Μυστακίδη να βρίσκεται και αυτός σήμερα εκεί, προκειμένου να είναι δίπλα στην ομάδα.
Το πρωινό πρόγραμμα είχε δουλειά στο γυμναστήριο και σουτ, ενώ το απόγευμα o Αντρέα Τρινκιέρι δούλεψε στην τακτική, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να παρακολουθεί από κοντά την προπόνηση, μαζί με τον GM, Γιώργο Τσιάρα.
Νωρίτερα, περίμενε την ομάδα στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, χαιρέτησε όλα τα μέλη της αποστολής, συνομίλησε μαζί τους και ευχήθηκε μια καλή σεζόν.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ έχει και αύριο διπλή προπόνηση, ενώ στο Μέτσοβο θα δώσει τα επόμενα δύο φιλικά του κόντρα σε Περιστέρι (29/8) και Βίκος Falcons (31/8).
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