Μονακό: Οριστικά στις 25 Αυγούστου η εκδίκαση στο CNOSF
Στις 25 Αυγούστου θα οριστικοποιηθεί η νέα συμφωνία ιδιοκτησίας της Μονακό! Η Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή (CNOSF) ικανοποίησε το αίτημα των Μονεγάσκων, των οποίων το μέλλον είναι εξαιρετικό αβέβαιο.
Η ακρόαση επρόκειτο να λάβει χώρα σήμερα (20/08), ωστόσο ο άλλοτε NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν, απέτυχε να εγγυηθεί την ρευστότητα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ με αποτέλεσμα η Μονακό να επαναφέρει την πρόταση εξαγοράς στην οποία εμπλέκεται ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ροναλντίνιο και να ζητά «παράταση» πέντε ημερών.
Η κατάσταση στον σύλλογο του Πριγκιπάτου είναι τεταμένη και πλέον -όπως όλα δείχνουν- ο Βραζιλιάνος θρύλος είναι η μόνη «σανίδα σωτηρίας» για τη βιωσιμότητα της ομάδας. Το συγκεκριμένο εγχείρημα είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ωστόσο η η Μονακό συνέχιζε τις διαπραγματεύσεις με τον Μάσμπερν, οι οποίες εντέλει ναυάγησαν.
Σύμφωνα με τη «L' Equipe», το εν λόγω fund (επενδυτικό ταμείο Clayton Sport) παρουσιάζεται διατεθειμένο να ολοκληρώσει την εξαγορά ακόμα κι αν η Μονακό υποχρεωθεί τελικά να αγωνιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία.
🚨 BREAKING – Mashburn se retire à nouveau ! L'AS Monaco Basket se tourne vers Ronaldinho et Clayton Sport à la veille du CNOSF. Un report au 25 août demandé.https://t.co/03k0yFmACD— Nice Premium (@nicepremium) August 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.