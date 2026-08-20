Το μέλλον της Μονακό συνεχίζει να κρέμεται σε μια κλωστή, αφού η εκδίκαση της υπόθεσής της θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 25 Αυγούστου, όπως ζήτησε η ομάδα του Πριγκιπάτου.

Στις 25 Αυγούστου θα οριστικοποιηθεί η νέα συμφωνία ιδιοκτησίας της Μονακό! Η Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή (CNOSF) ικανοποίησε το αίτημα των Μονεγάσκων, των οποίων το μέλλον είναι εξαιρετικό αβέβαιο.

Η ακρόαση επρόκειτο να λάβει χώρα σήμερα (20/08), ωστόσο ο άλλοτε NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν, απέτυχε να εγγυηθεί την ρευστότητα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ με αποτέλεσμα η Μονακό να επαναφέρει την πρόταση εξαγοράς στην οποία εμπλέκεται ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ροναλντίνιο και να ζητά «παράταση» πέντε ημερών.

Η κατάσταση στον σύλλογο του Πριγκιπάτου είναι τεταμένη και πλέον -όπως όλα δείχνουν- ο Βραζιλιάνος θρύλος είναι η μόνη «σανίδα σωτηρίας» για τη βιωσιμότητα της ομάδας. Το συγκεκριμένο εγχείρημα είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ωστόσο η η Μονακό συνέχιζε τις διαπραγματεύσεις με τον Μάσμπερν, οι οποίες εντέλει ναυάγησαν.

Σύμφωνα με τη «L' Equipe», το εν λόγω fund (επενδυτικό ταμείο Clayton Sport) παρουσιάζεται διατεθειμένο να ολοκληρώσει την εξαγορά ακόμα κι αν η Μονακό υποχρεωθεί τελικά να αγωνιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία.