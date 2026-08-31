Μονακό: Θέλει να συμμετάσχει στην ABA Liga σύμφωνα με τους Σέρβους
Μετά τον αποκλεισμό της Μονακό από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας, η ομάδα του Πριγκιπάτου κάνει ότι περνάει από το χέρι της, προκειμένου να παίξει στην ABA Liga.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το σέρβικο «sportklub», οι άνθρωποι της Μονακό έχουν ήδη επικοινωνήσει με την ABA Liga, δηλώνοντάς τους το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Ωστόσο δεν είναι εύκολο, διότι άργησαν να εκφράσουν την προθυμία τους, όμως είναι διατεθειμένη να πληρώσουν 500 χιλιάρικα, έτσι ώστε να γίνει δεκτή η αίτησή τους.
Η προγραμματισμένη συνέλευση της ABA Liga είναι για τις 4 Σεπτεμβρίου όπου θα συζητηθεί το θέμα, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ της Μονακό.
Δείτε ΕπίσηςΜονακό: Πώς αντιδρούν για την απόφαση του αποκλεισμού από τις επαγγελματικές κατηγορίες
#Monaco have submitted a request to join the #ABALeague starting from the 2026/27 season.— Sport Klub (@sportklub) August 31, 2026
The club from the Principality is ready to pay for a wild card, Sport Klub has learned: https://t.co/CPpEG3g7Pj#abaliga #euroleague #eurocup #france #basketball https://t.co/ScAqbQerc9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.