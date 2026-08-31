Μονακό: Θέλει να συμμετάσχει στην ABA Liga σύμφωνα με τους Σέρβους

Μονακό: Θέλει να συμμετάσχει στην ABA Liga σύμφωνα με τους Σέρβους

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μονακό: Θέλει να συμμετάσχει στην ABA Liga σύμφωνα με τους Σέρβους

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Η Μονακό κατέθεσε πρόταση, προκειμένου να συμμετάσχει στην ABA Liga την επόμενη αγωνιστική χρονιά.

Μετά τον αποκλεισμό της Μονακό από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας, η ομάδα του Πριγκιπάτου κάνει ότι περνάει από το χέρι της, προκειμένου να παίξει στην ABA Liga.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το σέρβικο «sportklub», οι άνθρωποι της Μονακό έχουν ήδη επικοινωνήσει με την ABA Liga, δηλώνοντάς τους το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Ωστόσο δεν είναι εύκολο, διότι άργησαν να εκφράσουν την προθυμία τους, όμως είναι διατεθειμένη να πληρώσουν 500 χιλιάρικα, έτσι ώστε να γίνει δεκτή η αίτησή τους.

Η προγραμματισμένη συνέλευση της ABA Liga είναι για τις 4 Σεπτεμβρίου όπου θα συζητηθεί το θέμα, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ της Μονακό.

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@Photo credits: eurokinissi
     

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