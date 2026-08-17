Η Αρμάνι Μιλάνο γνωστοποίησε το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας για τη νέα σεζόν και οι Ιταλοί θα αντιμετωπίσουν και τον ΠΑΟΚ, μεταξύ άλλων.

Προετοιμασία με έντονο ελληνικό χρώμα για την Αρμάνι Μιλάνο! Η ομάδα του ιταλικό βορρά δημοσίευσε το πρόγραμμα των φιλικών της αγώνων ενόψει της νέας σεζόν και μέσα σε αυτό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Ποέτα μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς προετοιμασίας για την απαιτητική χρονιά που ακολουθεί και θα δώσει αρκετές φιλικές αναμετρήσεις για να δει τον βαθμό ετοιμότητάς της. Ανάμεσα στους αντιπάλους της θα είναι και ο Δικέφαλος του Βορρά σε πρόβα τζενεράλε μάλιστα (12/09), στην Μπιέλα. Οι Μιλανέζοι θα αγωνιστούν για μια ακόμη χρονιά στο τουρνουά της Κρήτης, όπου εκεί είναι πιθανό το σενάριο να βρουν απέναντί τους τον Ολυμπιακό.

Η φετινή προετοιμασία θα είναι πιο σύντομη εξαιτίας των προκριματικών των Εθνικών Ομάδων στα τέλη Αυγούστου, της αλλαγής ημερομηνίας στη διεξαγωγή του Σούπερ Καπ (19 και Σεπτεμβρίου) και της πρόωρης έναρξης της EuroLeague.