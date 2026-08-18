Μεταγραφική ενίσχυση για την Αρμάνι που ανακοίνωσε τον Γκάρισον Μάθιους.

Η Αρμάνι Μιλάνο και επίσημα πλέον ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον NBAer, Γκάρισον Μάθιους.

Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ (1.96μ.) έπειτα από μια οκταετή πορεία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με τις φανέλες των Γουίζαρντς, Ρόκετς, Χοκς και Πέισερς θα αγωνιστεί ως rookie στη φετινή EuroLeague.

Αν και δεν είχε επιλεγεί στο ντραφτ ο Μάθιους, έβγαλε το ψωμί του στο NBA χάρη στο αξιόπιστο περιφερειακό σουτ που διαθέτει, έχοντας 38.2% στα τρίποντα, αγωνιζόμενος σε 329 αγώνες από το 2019 έως το 2026.

Πλέον αφήνει πίσω τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για μεγάλο διάστημα και ετοιμάζεται να επανέλθει δυναμικά, όντας πλέον κάτοικος Μιλάνου.