Οι Ισραηλινοί αναφέρουν ότι ο Ταμίρ Μπλατ δεν βρίσκεται καθόλου στα πλάνα του Δημήτρη Ιτούδη, παρά το γεγονός ότι αποκτήθηκε από την Χάποελ πριν από μερικές εβδομάδες!

Σίγουρα κανείς δεν περίμενε την εξέλιξη των πραγμάτων στις 3 Αυγούστου, όταν η Χάποελ Τελ Αβίβ γνωστοποιούσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ταμίρ Μπλατ!

Ο Ισραηλινός γκαρντ είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Χάποελ έναντι 3.9 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο, μετακομίζοντας από την... αιώνια αντίπαλο, Μακάμπι.

Όμως, και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το ισραηλινό «ynet», ο Ταμίρ Μπλατ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Δημήτρη Ιτούδη ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα.

Συγκεκριμένα το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Μπλατ δεν αναμένεται να ταξιδέψει στη Σόφια για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, με την διοίκηση της Χάποελ να κάνει προσπάθειες για την εύρεση ομάδας ενόψει της σεζόν 2026-27. Πιθανόν με την μορφή δανεισμού σε άλλη ομάδα της EuroLeague, με την Χάποελ να είναι διατεθειμένη να καλύψει τουλάχιστον ένα μέρος του υψηλού συμβολαίου του.

Την περασμένη σεζόν στην EuroLeague, ο Μπλατ είχε κατά μέσο όρο 6,8 πόντους, 4,6 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ, σουτάροντας με 36,5% στα τρίποντα και 46,7% στα δίποντα ενώ αντίστοιχα στο πρωτάθλημα Ισραήλ σημείωνε 9,6 πόντους, 4,5 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ ανά αγώνα, με 39,3% έξω από τη γραμμή των 6,75μ.