Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας, αλλά και τα φιλικά προετοιμασίας πριν την επίσημη έναρξη της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός μοιράστηκε με τον κόσμο του το αναλυτικό πρόγραμμα της ομάδας εν όψει της απαιτητικής νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει να μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας με τους παίκτες που δεν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων να υποβάλλονται στις 20 και 21 Αυγούστου σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, ώστε στη συνέχεια να αρχίσουν τις προπονήσεις.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και τα επίσημα φιλικά που θα έχει ο Ολυμπιακός μέσα στον Σεπτέμβριο

Το πλήρες πρόγραμμα

20/08 Εργομετρικές εξετάσεις

21/08 Ιατρικές εξετάσεις

30/08 Φιλικός αγώνας

04-06/09 6ο Crete International Basketball Tournament

11-13/09 International Basketball Tournament Cyprus - «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ»

18-19/09 Super Cup - Euroleague

24/09 Baskonia Vs Olympiacos (Euroleague)

26-27/09 Super Cup - GBL

29/09 Zalgiris Kaunas - Olympiacos (Euroleague)

01/10 Virtus Bologna - Olympiacos (Euroleague)