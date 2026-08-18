Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας
Ο Ολυμπιακός μοιράστηκε με τον κόσμο του το αναλυτικό πρόγραμμα της ομάδας εν όψει της απαιτητικής νέας σεζόν.
Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει να μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας με τους παίκτες που δεν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων να υποβάλλονται στις 20 και 21 Αυγούστου σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, ώστε στη συνέχεια να αρχίσουν τις προπονήσεις.
Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και τα επίσημα φιλικά που θα έχει ο Ολυμπιακός μέσα στον Σεπτέμβριο
Το πλήρες πρόγραμμα
20/08 Εργομετρικές εξετάσεις
21/08 Ιατρικές εξετάσεις
30/08 Φιλικός αγώνας
04-06/09 6ο Crete International Basketball Tournament
11-13/09 International Basketball Tournament Cyprus - «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ»
18-19/09 Super Cup - Euroleague
24/09 Baskonia Vs Olympiacos (Euroleague)
26-27/09 Super Cup - GBL
29/09 Zalgiris Kaunas - Olympiacos (Euroleague)
01/10 Virtus Bologna - Olympiacos (Euroleague)
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