Ο Νίκολα Κάλινιτς μπορεί να αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, όμως θα έχει ρόλο στο προπονητικό επιτελείο του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Νίκολα Κάλινιτς πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από το μπάσκετ και να παραμείνει στον Ερυθρό Αστέρα ως μέλος του προπονητικού επιτελείου.

Όπως ανακοίνωσε και η ίδια η ομάδα του Βελιγραδίου ο 34χρονος δεν θα αποχωρήσει από τον σύλλόγο και θα συνεχίσει στα «ερυθρόλευκα» στο πλευρό του Ίμπον Ναβάρο ως μέλος του προπονητικού σταφ.