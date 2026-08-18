Ερυθρός Αστέρας: Ανακοινώθηκε ο νέος ρόλος του Κάλινιτς στην ομάδα
Ο Νίκολα Κάλινιτς πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από το μπάσκετ και να παραμείνει στον Ερυθρό Αστέρα ως μέλος του προπονητικού επιτελείου.
Όπως ανακοίνωσε και η ίδια η ομάδα του Βελιγραδίου ο 34χρονος δεν θα αποχωρήσει από τον σύλλόγο και θα συνεχίσει στα «ερυθρόλευκα» στο πλευρό του Ίμπον Ναβάρο ως μέλος του προπονητικού σταφ.
Our legend, Nikola Kalinić continues his basketball story in red and white! Thank you for all the unforgettable memories, energy, trophies and moments! Let’s go together into the next chapter! 🔴⚪️— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) August 18, 2026
Један од највећих играча у историји Црвене звезде, Никола Калинић завршио је у… pic.twitter.com/nhhbDCbAzS
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