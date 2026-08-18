Ερυθρός Αστέρας: Ανακοινώθηκε ο νέος ρόλος του Κάλινιτς στην ομάδα

Ερυθρός Αστέρας: Ανακοινώθηκε ο νέος ρόλος του Κάλινιτς στην ομάδα

Ευτυχία Οικονομίδου
Ερυθρός Αστέρας: Ανακοινώθηκε ο νέος ρόλος του Κάλινιτς στην ομάδα
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Ο Νίκολα Κάλινιτς μπορεί να αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, όμως θα έχει ρόλο στο προπονητικό επιτελείο του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Νίκολα Κάλινιτς πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από το μπάσκετ και να παραμείνει στον Ερυθρό Αστέρα ως μέλος του προπονητικού επιτελείου.

Όπως ανακοίνωσε και η ίδια η ομάδα του Βελιγραδίου ο 34χρονος δεν θα αποχωρήσει από τον σύλλόγο και θα συνεχίσει στα «ερυθρόλευκα» στο πλευρό του Ίμπον Ναβάρο ως μέλος του προπονητικού σταφ.

     

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