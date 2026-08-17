Ο Νίκολα Κάλινιτς πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από το μπάσκετ και να παραμείνει στον Ερυθρό Αστέρα ως μέλος του προπονητικού επιτελείου.

Την απόφαση να σταματήσει το μπάσκετ στα 34 του χρόνια και να ακολουθήσει τον δρόμο της προπονητικής από τον Ερυθρό Αστέρα, πήρε ο Νίκολα Κάλινιτς προκαλώντας εύλογες απορίες για το αιφνιδιαστικό τέλος της καριέρας του.

«Παιδιά, τελειώνω την καριέρα μου. Γίνομαι βοηθός προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα. Λόγω της κατάστασης της ζωής μου, θέλω να είμαι κοντά στο Βελιγράδι. Σας ευχαριστώ όλους που είστε μέρος αυτής της τρελής διαδρομής», έγραψε ο Σέρβος φόργουορντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν γνωστό εδώ και αρκετές εβδομάδες ότι ο Νίκολα Κάλινιτς δεν ήταν στα σχέδια του νέου προπονητή Ίμπον Ναβάρο. Υπήρχαν μάλιστα φήμες ότι θα μπορούσε να συνεχίσει την καριέρα του στη Βοϊβοντίνα, η οποία εξέφραζε κάποια επιθυμία να τον αποκτήσει, αλλά έγινε σαφές ότι ο Κάλινιτς δεν είναι πλέον έτοιμος για να συνεχίσει να παίζει και ότι θέλει κυρίως να παραμείνει στο Βελιγράδι λόγω συγκεκριμένων προσωπικών προβλημάτων.

Στα χρόνια που πέρασε στο παρκέ, ο Νίκολα Κάλινιτς ήταν από εκείνους που έδινε τα πάντα στο γήπεδο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Από την κατάκτηση της Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μέχρι την Εθνική Σερβίας και την παρουσία του σε σπουδαίους συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια.

Εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους φόργουορντ και άφησε το δικό του αποτύπωμα στον Ερυθρό Αστέρα, όπου κέρδισε ό,τι μπορούσε να κερδηθεί σε εγχώριο επίπεδο.

Πλέον, ο Νίκολα Κάλινιτς θα παραμείνει στο μπάσκετ από ένα άλλο πόστο αυτό του βοηθού προπονητή στο επιτελείο του Ερυθρού Αστέρα, πλάι στον Ίμπον Ναβάρο.