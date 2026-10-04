Ερυθρός Αστέρας: Νέο στραβοπάτημα και ήττα από την FMP
Μπορεί να πήρε την πρώτη του νίκη στη EuroLeague ο Ερυθρός Αστέρας (77-72 την Εφές), ωστόσο το ντεμπούτο του στην Αδριατική Λίγκα, δεν ήταν ιδανικό. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου, φιλοξενήθηκαν από την FMP και γνώρισαν την ήττα με 89-89.
Αυτή ήταν η τρίτη ήττα σε τέσσερα επίσημα παιχνίδια για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο, στην οποία υπάρχουν αρκετά... σύννεφα, ακόμα και αν βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν.
Για τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Κρις Τζόουνς με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά, όμως η εξαιρετική του εμφάνιση, δεν αρκούσε. Από πλευράς FMP, φανταστικός ήταν ο Τζαμίγια Νιλ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ, και 6 ασίστ σε 32 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 23-18, 50-41, 68-65, 90-89
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