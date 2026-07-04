Ομπράντοβιτς: «Δεν μπορείς να παλέψεις τις μεταγραφικές φήμες»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στα κανάλια Novasports και μέσα σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν, το ένα είχε να κάνει με τα δημοσιεύματα, που αφορούν αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ από το εξωτερικό, που αφορούν τους Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τσέντι Όσμαν. Ο Ομπράντοβιτς όταν ρωτήθηκε, αποφάσισε να απαντήσει με λακωνικό τρόπο.
Ο πολύπειρος προπονητής των «πρασίνων», είπε ότι δεν μπορείς να παλέψεις τις φήμες.
Όσα είπε ο Ομπράντοβιτς
«Πως να παλέψεις τις φήμες; Δεν μπορείς να το παλέψεις αυτό».
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