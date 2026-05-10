Το Gazzetta γράφει για τον Σίμας Λουκόσιους, ο οποίος αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή του τελικού του BCL και εξελίχθηκε σε πραγματικό «δήμιο» της ΑΕΚ.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Λιθουανός φόργουορντ πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα των παικτών της ΑΕΚ. Την ώρα που οι «κιτρινόμαυροι» είχαν αρχίσει να χαϊδεύουν το τρόπαιο του BCL και να σκέφτονται τους πανηγυρισμούς που θα ακολουθούσαν, ήρθε από το... πουθενά ο 23χρονος φόργουορντ να φέρει τα πάνω-κάτω στον μεγάλο τελικό του BCL.

«From Zero to hero» ο Σίμας Λουκόσιους, ο οποίος στον ημιτελικό με την Τενερίφη είχε μείνει στο «μηδέν», αλλά στο ματς του τίτλου αποτέλεσε τον απόλυτο MVP χάρη στην ευστοχία του έξω από τα 6.75 μέτρα με 7/10 τρίποντα και τα περισσότερα εκ των οποίων όταν η μπάλα «έκαιγε» και είχε αρχίσει η μεγάλη ανατροπή από πλευράς της Ρίτας. Ήταν εκείνος που έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στον μεγάλο τελικό.

Και μάλιστα πήρε αυτό τον τίτλο «μεγαλωμένος» με τον αμερικάνικο τρόπο παιχνιδιού καθώς την προηγούμενη τετραετία είχε «φάει» τα παρκέ του NCAA. Αρχικά στο Butler όπου έμεινε για δύο χρόνια και δη από το 2021 έως και το 2023 και στη συνέχεια στο University of Cincinnati τις δύο επόμενες αγωνιστικές σεζόν (2023-2025). Γιος του Μιντάουγκας Λουκόσιους, ο οποίος είναι προπονητής έχοντας περάσει από τους πάγκους διαφόρων ομάδων σε Κουβέιτ, Λιθουανία, Ρωσία, Λίβανο, Γερμανία και Μπαχρέιν.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού αποφάσισε πέρυσι το καλοκαίρι να πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ευρώπη, υπογράφοντας συμβόλαιο για τα επόμενα 1+1 χρόνια με την Ρίτας Βίλνιους. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το καλοκαίρι θα μπορεί να μείνει ελεύθερος να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, αν και υπάρχει οψιόν της ανανέωσης να βρίσκεται και στις δύο πλευρές. Οι ετήσιες απολαβές του δεν ξεπερνούν τα 150.00 ευρώ και αν μη τι άλλο μετά από την εμφάνιση στο τελικό αναμένεται να αυξήσει το κασέ του.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 16 ματς του BCL και οι 23 πόντοι που σημείωσε στον τελικό ήταν η καλύτερή του επίδοση, ξεπερνώντας τους 22 πόντους που είχε στην αναμέτρηση για τη φάση των «16» κόντρα στη Γαλατασαράι (5/7τρ.) Συνολικά μέτρησε μέσο όρο 8.3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 18 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 42% στα δίποντα, 52% στα τρίποντα και 87% στις βολές.

Πριν από την απόφασή του να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λουκόσιους αγωνίστηκε και στη Γερμανία τη σεζόν 2020-21 με τη φανέλα της Βόννης έχοντας αντίστοιχα 2,9 πόντους, 1,0 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ ανά 9.4 λεπτά συμμετοχής. Να σημειωθεί ότι έχει διπλή υπηκοότητα (λιθουανική και γερμανική) ενώ έχει πάρει μέρος και στο adidas Next Generation Tournament με την Μπάγερν Μονάχου το 2019-20 στο Μόναχο έχοντας 13.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε τέσσερα ματς.