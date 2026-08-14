Πέισερς: «Απελευθέρωσαν» τον Ίθαν Τόμπσον που οδεύει στην Παρτίζαν
Πριν λίγα 24ώρα έγινε γνωστή η είδηση της συμφωνίας της Παρτίζαν με τον Ίθαν Τόμπσον, προκειμένου η σέρβικη ομάδα να ενισχύσει την περιφέρειά της.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ρεπόρτερ του «hoopshype», ο Αμερικανός δεσμευόταν με two way συμβόλαιο, έμεινε ελεύθερος από τους Πέισερς και απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Παρτίζαν.
Με τη φανέλα των Πέισερς κατέγραψε 32 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα και πλέον είναι έτοιμος για το «κεφάλαιο» της Ευρώπης.
The Indiana Pacers are waiving two-way guard Ethan Thompson, league sources told @hoopshype. Thompson averaged 7.0 points in 20.4 minutes per game during 32 games played for Indiana last season. Partizan has showed significant interest in signing Thompson to join the EuroLeague.— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 13, 2026
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