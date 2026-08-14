Πέισερς: «Απελευθέρωσαν» τον Ίθαν Τόμπσον που οδεύει στην Παρτίζαν

Παναγιώτης Αρταβάνης
Πέισερς: «Απελευθέρωσαν» τον Ίθαν Τόμπσον που οδεύει στην Παρτίζαν
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Οι Πέισερς άφησαν ελεύθερο τον Ίθαν Τόμπσον και πλέον αναμένουν μόνο τα τυπικά για τη μετακίνησή του στην Παρτίζαν.

Πριν λίγα 24ώρα έγινε γνωστή η είδηση της συμφωνίας της Παρτίζαν με τον Ίθαν Τόμπσον, προκειμένου η σέρβικη ομάδα να ενισχύσει την περιφέρειά της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ρεπόρτερ του «hoopshype», ο Αμερικανός δεσμευόταν με two way συμβόλαιο, έμεινε ελεύθερος από τους Πέισερς και απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Παρτίζαν.

Με τη φανέλα των Πέισερς κατέγραψε 32 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα και πλέον είναι έτοιμος για το «κεφάλαιο» της Ευρώπης.

 
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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