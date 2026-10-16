Δείτε τις απουσίες και τους αμφίβολους για τα ματς της Παρασκευής στη Euroleague.

To σημερινό πρόγραμμα της Euroleague περιλαμβάνει 6 ματς, ενώ ξεχωρίζουν η μάχη του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και η εκτός έδρας αποστολή του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπάρτσα.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει το ιατρικό δελτίο της ημέρας και τις απουσίες που έχουν οι ελληνικές ομάδες στις απαιτητικές αναμετρήσεις της Παρασκευής.

20:00 Ζάλγκιρις-Εφές

Για τη Ζάλγκιρις off ο Γκος, για τους Τούρκους δεν παίζουν Παπαγιάννης, Τζέιμς και Κορντινιέ.

20:00 Μπεσίκτας-Μπάγερν

Tζέφρις και Σισοκό εκτός για τη Μπεσίκτας, αμφίβολος ο Γουόκερ.

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί

Εκτός ο Νιλικίνα, αμφίβολος ο Ιφί για την Παρί. Εκτός Μότλεϊ και Νεντέλκοβιτς για τους Σέρβους. Αμφίβολος ο Ιζούντου.

21:15 Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ

Ναν, Ρογκαβόπουλος και Σλούκας εκτός για το τριφύλλι. Αμφίβολος ο Μπόνγκα. Δεν παίζουν Γκινάτ, Μπλατ και Ένις για τη Χάποελ.

21:30 Βίρτους-Μπασκόνια

Όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι.

21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Εκτός ο Μακουντού για τους Καταλανούς όπως και ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό.