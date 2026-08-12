Σταυρόπουλος: «Ήταν μια “δεμένη” ιστορία ότι ο Πίτερς θα έρθει στην Αρμάνι, το άξιζε ο Ολυμπιακός να πάρει τη EuroLeague»

Ο GM της Αρμάνι Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος, φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και μίλησε για τους στόχους της ομάδας την επόμενη σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στη μεταγραφή του Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό.

Στο WEB Radio της ΕΟΚ φιλοξενήθηκε ο General Manager της Αρμάνι Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος.

Μίλησε για διάφορα θέματα της ιταλικής ομάδας, για τους στόχους, ενώ αναφέρθηκε και για τη μεταγραφή του Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Σταυρόπουλος:

Για την περσινή πορεία της Ολίμπια Μιλάνο και τη νέα σεζόν: «Πρέπει να πω ότι τελειώσαμε μια σεζόν πάρα πολύ καλή για τον σύλλογο, γιατί πρώτη φορά στην ιστορία πήραμε και τους τρεις τίτλους στην Ιταλία, το Super Cup, το Κύπελλο και το Πρωτάθλημα.

Οπότε για εμάς ήταν πάρα πολύ σημαντική χρονιά. Αυτό που θέλουμε είναι του χρόνου να επαναλάβουμε μια ανάλογη πορεία εγχώρια, αλλά να πάμε και καλύτερα στην Ευρωλίγκα. Φτιάξαμε μια αρκετά ισορροπημένη ομάδα, για τις ανάγκες της Ευρωλίγκας, με βάθος. Υγεία να έχουμε και θ’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες της χρονιάς. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι γι’ αυτό».

Για τη μεταγραφή του Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο: «Ήταν μια “δεμένη” ιστορία ότι ο Άλεκ θα έρθει στην ομάδα. Ήταν μια παικτική επιλογή. Έζησε απίστευτες στιγμές με τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι ερχόμενος εδώ θέλει να δώσει μια καινούργια “πνοή” στην καριέρα του».

Για τον προπονητή της ομάδας, Τζουζέπε Ποέτα, αλλά και τον Έτορε Μεσίνα: «Για τον Πέπε Ποέτα είχε ήδη από το management της ομάδας αποφασίσει ότι αυτός θα είναι ο προπονητής. Απλώς, επισπεύσθηκε η “προαγωγή” όταν αποχώρησε ο Μεσίνα μετά από επτά χρόνια. Ο Έτορε Μεσίνα πήγε τον σύλλογο σε άλλο επίπεδο, με τη μεθοδικότητά του και την έμπειρη σκέψη του. Αναμφισβήτητα έδωσε μια μεγάλη δύναμη στον σύλλογο και αυτό δε σβήνεται».

Για το format των είκοσι ομάδων στην Ευρωλίγκα: «Την απόφαση που έχουμε πάρει με τις είκοσι ομάδες και το round-robin system την έχουμε πάρει για μία χρονιά. Ωστόσο, φέτος το ανανεώσαμε για ακόμα μία, αλλά αυτή σίγουρα θα είναι η τελευταία. Από του χρόνου θα έχουμε μια αύξηση των ομάδων και το σύστημα θα είναι διαφορετικό, θα είναι με conferences. Με το σύστημα αυτό, κάποιες ομάδες δε θα παίξουν δύο φορές με όλους, αλλά, εντάξει, κάτι χάνεις και κάτι κερδίζεις. Η Ευρωλίγκα είναι το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τεράστια ποιότητα».

Για τα επιβαρυμένα προγράμματα που έχουν πλέον οι ομάδες στη διοργάνωση: «Είναι ένα καινούργιο μοτίβο που το ζούμε και πιστεύω ότι οι ομάδες το επεξεργάζονται συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Είναι ιδιαίτερη κατάσταση, από την άποψη ότι έχεις πάρα πολλούς αγώνες και, μάλιστα, σημαντικούς.

Εγώ θυμάμαι παλιά που μπορούσες μέχρι τον Δεκέμβριο να “κλέψεις” κάποια παιχνίδια. Πλέον, κάθε παιχνίδι είναι “πόλεμος”, είναι σημαντικό και πρέπει να το κερδίσεις, γιατί αλλιώς θα πας πίσω αμέσως. Μετά έχεις το εγχώριο πρωτάθλημα, που και αυτό στην Ιταλία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, όπως και στην Ελλάδα πλέον. Με όλα αυτά καταλήγεις να έχεις ένα πρόγραμμα πάρα πολύ επιβαρυμένο, που πια για τους προπονητές δεν είναι εύκολη η δουλειά τους, γιατί δεν έχουν χρόνο να διδάξουν την ομάδα. Στην ουσία, απλά τη συντηρούν. Έχει αλλάξει το μοτίβο με το οποίο λειτουργούν τα πράγματα».

Για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωλίγκα: «Αυτήν τη στιγμή και το οικονομικό κομμάτι της Ευρωλίγκας αυξάνεται κι έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Πλέον είμαστε σίγουροι, όλες οι ομάδες και η διοίκηση της Ευρωλίγκας, ότι η πορεία τα επόμενα χρόνια είναι απόλυτα ανοδική και τα νούμερα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις ομάδες».

Για την κατάσταση στην Ιταλία με ομάδες να παίρνουν μεταγραφές σε άλλη πόλη: «Στην Ιταλία υπάρχει αυτός ο κανονισμός που μπορεί άνετα κάποιος να πάρει το δικαίωμα μιας ομάδας και να το μεταφέρει σε άλλη πόλη. Αυτό, λοιπόν, το εκμεταλλεύτηκαν δύο ομάδες, η Κρεμόνα και η Μπρέσια, και πήγαν στη Ρώμη. Αλλά όλο αυτό, όμως, θέλει και μια σωστή διαχείριση, δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα».

Για τον Τζόρτζο Αρμάνι: «Μιλάμε για έναν άνθρωπο φανταστικό, που ήταν πάντα κοντά στην ομάδα με έναν πολύ διακριτικό τρόπο. Ήταν πάντα κοντά μας, ερχόταν σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια και κάποιες φορές και στα εκτός.

Ποτέ δε μας έλειπε τίποτα σαν ομάδα. Σαν προσωπικότητα, μιλάμε για έναν χαρισματικό άνθρωπο, που είναι leader, με πολύ μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπό του σε όλον τον κόσμο. Την ομάδα την πήρε όταν ήταν σε μεγάλη δυσκολία και πήγαινε να εξαφανιστεί και το έκανε για την αγάπη του για την ομάδα και την πόλη του Μιλάνου».

Για την πορεία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα: «Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι παρών σε όλα τα Final-4. Από τη δική μας εμπειρία, είναι πολύ δύσκολο και στα play-offs να μπεις. Είναι απίστευτο το επίτευγμα του Ολυμπιακού. Τα Final-4, όμως, είναι μια διαφορετική κατάσταση. Είναι το πώς θα βρεθείς τις συγκεκριμένες μέρες. Πιστεύω ότι το άξιζε να το πάρει, γιατί είχε μια χρονιά πολύ σταθερή, με μεγάλη ποιότητα. Και η ομάδα που έχουν “χτίσει” για του χρόνου είναι για τις πρώτες θέσεις, σίγουρα».

Για τις επενδύσεις που γίνονται από ανθρώπους σε ομάδες του ελληνικού μπάσκετ: «Είναι ένα μήνυμα καλό, θετικό, ότι οι άνθρωποι επενδύουν σε μια χώρα και σ’ ένα άθλημα που έχει δείξει, τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια, ότι εκπροσωπεί άξια τη χώρα. Αλλά, από την άλλη, πρέπει να υπάρχει μια σύνεση και μια οργάνωση, γιατί πολλά πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη δε γίνονται».

Για τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ ΝΒΑ και FIBA: «Το ότι μπορεί να υπάρξει ακόμα μία διοργάνωση και να γίνει, μπορεί να γίνει, δεν είναι απαγορευτικό. Το θέμα είναι ότι ποιοτικά, για το οικοσύστημα του μπάσκετ, η καλύτερη λύση είναι να υπάρχει μία πολύ καλή, ενωμένη διοργάνωση. Πιστεύω ότι πρέπει και έχουμε την ευθύνη προς τους φιλάθλους να έχουμε ξεκάθαρες καταστάσεις. Μπερδεύουμε τους φιλάθλους και η ευθύνη που έχουμε είναι πολύ μεγάλη. Πιστεύω ότι τελικά και οι δύο διοικήσεις, τόσο η FIBA όσο και οι άνθρωποι του NBA, καταλαβαίνουν πως η καλύτερη λύση είναι να υπάρξει μία συνεργασία».