Πλέον είναι και επίσημο: Ο Αντρέας Ομπστ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, τουλάχιστον έως και το καλοκαίρι του 2029!

Λίγο - πολύ είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες και απέμενε μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα. Όπερ και εγένετο.

Ο Αντρέας Ομπστ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει Βαυαρός έως το 2029.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να παραμείνω στην Μπάγερν, γιατί το Μόναχο έχει γίνει το σπίτι μου τα τελευταία πέντε χρόνια, νιώθω απλώς πολύ άνετα εδώ. Οι συνθήκες στην Μπάγερν Μονάχου είναι ιδανικές για μένα, οπότε δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ πολύ. Έχουμε ακόμα μεγάλα σχέδια και δεν έχω τελειώσει εδώ ακόμα. Θέλω να πετύχω ακόμη περισσότερα με αυτόν τον σύλλογο» ήταν τα λόγια του Ομπστ, ο οποίος συνέχισε:

«Η Μπάγερν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να με κρατήσει, και το εκτιμώ πολύ αυτό, ενώ είμαι ευγνώμων για την τεράστια εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και ήταν μια πολύ γρήγορη απόφαση που πάρθηκε με την καρδιά. Διότι, τι μου λείπει εδώ, πραγματικά; Απολύτως τίποτα. Ελπίζω να μπορέσω να συνεχίσω να αναλαμβάνω μεγάλες ευθύνες για τον σύλλογο αυτός είναι ο στόχος μου».

Φέτος ο Ομπστ έχει κατά μέσο όρο 15.5 πόντους με 40.2% στα τρίποντα στα ματς της Euroleague, ενώ συνολικά την καριέρα του έχει αγωνιστεί σε 141 παιχνίδια με 9.1 πόντους και 40.5% έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.