Η ΤΣΣΚΑ γνώρισε την ήττα 3-1 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σόφια, αλλά η μεγάλη εκτός έδρας νίκη στη Γεωργία την έστειλε στα Playoffs και απέναντι στον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ έμαθε αντίπαλο! Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας με ζόρι και ιδρώτα κατάφερε να προκριθεί στα Playoffs του Europa, εκεί όπου θα βρει τους Κρητικούς στον δρόμο για τη League Phase. Εντός έδρας ήττα 3-1 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τους Βούλγαρους που παρουσίασαν πολλά αμυντικά κενά, ωστόσο το μεγάλο διπλό στο Μπατούμι (3-0) τους χάρισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Με μόλις μία αλλαγή σε σχέση με το πρώτο ματς και έχοντας στο πλευρό της 25.000 οπαδούς, αλλά και τον Χρίστο Στόιτσκοφ στις εξέδρες, η ΤΣΣΚΑ μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας το γκολ που θα της έδινε ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα για την πρόκριση. Ωστόσο, η Μακάμπι ήταν πιο ουσιαστική, εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα των γηπεδούχων και στο 12’ άνοιξε το σκορ με τον Πέρετζ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 21’ έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Βαρέλα, ενώ στο 34’ πλησίασαν ξανά το γκολ, αλλά το σουτ του ίδιου παίκτη σταμάτησε στο δοκάρι. Ούτε ο Ασάντε κατάφερε να βρει δίχτυα στο 45’, με τη Μακάμπι να διατηρεί τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 56’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Ετό δεν μπόρεσε να σκοράρει. Αντίθετα, η Μακάμπι χτύπησε ξανά στο 61’, με τον Σοκλέρ να διαμορφώνει το 0-2 με κεφαλιά.

Ο ρυθμός παρέμεινε γρήγορος, με την ΤΣΣΚΑ να μειώνει στο 66’ με τον Σένσι και να παίρνει ανάσες... ηρεμίας. Ωστόσο, τα καρδιοχτύπια επέστρεψαν άμεσα για τους γηπεδούχους, καθώς στο 69’ ο Λαπούκοβ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων στη Μακάμπι.

Οι Ισραηλινοί πίεσαν στα τελευταία λεπτά, αναζητώντας το γκολ που θα τους λύτρωνε, όμως δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα και να στείλουν την αναμέτρηση στην παράταση.