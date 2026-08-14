Αναντολού Εφές: Συμφώνησε με τον Ντάρον Ράσελ όπως αναφέρει το «basketnews»
Λίγα 24ωρα μετά το δημοσίευμα Τούρκου ρεπόρτερ για συμφωνία της Αναντολού Εφές με τον Ντάρον Ράσελ, το «basketnews» επιβεβαιώνει τη μεταγραφή του Αμερικανού γκαρντ.
Συγκεκριμένα, ο Ράσελ συμφώνησε με τον τουρκικό σύλλογο, προκειμένου να τον ενισχύσει περαιτέρω στην περιφερειακή του γραμμή και να βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων του σε EuroLeague και πρωτάθλημα.
Μάλιστα ο Ντάρον Ράσελ αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Εφές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με τη φανέλα της Ναπόκα, έχοντα μ.ο 19.8 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ ανά αγώνα στο EuroCup.
EuroCup leading scorer Daron "Fatts" Russell is set to make his EuroLeague debut 🔥— BasketNews (@BasketNews_com) August 14, 2026
He has reached an agreement with Anadolu Efes: https://t.co/e4W7ZSNJlx pic.twitter.com/CMlzsHaVlN
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