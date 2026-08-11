Εφές: Ήρθε σε συμφωνία με τον Ντάρον Ράσελ
Τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στη Μονακό, αλλοιώνουν το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν. Η ομάδα του Πριγκιπάτου, είχε έρθει σε συμφωνία με τον Ντάρον Ράσελ, όμως όπως όλα δείχνουν, ο ίδιος θα πάει σε άλλη ομάδα.
Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Ανίλ Ουϊσάλ, ο 28χρονος γκαρντ, που προέρχεται από μία εξαιρετική χρονιά, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές, η οποία τα έχει βρει σε όλα με τον παίκτη.
Ο Ράσελ είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague, όμως ο ίδιος φαίνεται πως προτίμησε την Αναντολού, η οποία δυναμώνει ακόμα περισσότερο στην περιφέρεια.
🚨 Anadolu Efes, guard rotasyonunu tamamlamak adına 2025-26 sezonu EuroCup sayı kralı Daron Russell ile anlaşmaya vardı.— Anıl S. Uysal (@anilevicius) August 11, 2026
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