Η Εφές έχει «κλείσει» τον Ντάρον Ράσελ σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο.

Τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στη Μονακό, αλλοιώνουν το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν. Η ομάδα του Πριγκιπάτου, είχε έρθει σε συμφωνία με τον Ντάρον Ράσελ, όμως όπως όλα δείχνουν, ο ίδιος θα πάει σε άλλη ομάδα.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Ανίλ Ουϊσάλ, ο 28χρονος γκαρντ, που προέρχεται από μία εξαιρετική χρονιά, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές, η οποία τα έχει βρει σε όλα με τον παίκτη.

Ο Ράσελ είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague, όμως ο ίδιος φαίνεται πως προτίμησε την Αναντολού, η οποία δυναμώνει ακόμα περισσότερο στην περιφέρεια.