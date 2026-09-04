Η Αναντολού Εφές ηττήθηκε από την Έροκσπορ στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης με 75-77.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο ηττήθηκε από την Έροκσπορ χωρίς να έχει ο Ισπανός τεχνικός στην διάθεσή του τον Μάικ Τζέιμς.

Επιπλέον η Εφές αγωνίστηκε επίσης χωρίς τους Κορντινιέ, Ντοζίερ, Παπαγιάννη, Λόιντ, Οσμανί. Πρώτος σκόρερ για την Αναντολού ήταν ο Μπρούνο Φερνάντο με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε ο Ντάριο Σάριτς ο οποίος πρόσθεσε άλλους 11 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Ο Νταρόν Ράσελ είχε από τη πλευρά του 11 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Στράζελ (10π.), Γιούστα (8π.) και Μάλκολμ (6π.)

Για τους νικητές, καλύτεροι ήταν οι Μάικ Ντέιβις (14π., 4ριμπ.), Αμάντου Σο (14π.) και Ντάλας Μουρ (11π.)

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 39-36, 55-62, 75-77.