Ολυμπιακός: Together We Fly, το φετινό ταξίδι ξεκινά από την Βιτόρια

H KAE Oλυμπιακός δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους του να ταξιδέψουν με την αποστολή της ομάδας στη Βιτόρια μέσω του Together We Fly.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν την ευκαιρία και φέτος να πετάξουν μαζί με την ομάδα τους και να ζήσουν την εμπειρία. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως το πρώτο εκτός έδρας ταξίδι θα αφορά το παιχνίδι με τη Μπασκόνια και έτσι ο κόσμος του θα μπορεί με πτήση-τσάρτερ να ταξιδέψει στη Βιτόρια μαζί με την ομάδα του Πειραιά.

«Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Together We Fly, ταξίδεψε με την αποστολή του Ολυμπιακού στη Βιτόρια και απόλαυσε υψηλό μπασκετικό θέαμα, σε συνδυασμό με τη διαμονή σου σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ισπανίας», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά

Μαζί «πετάξαμε» πέρυσι στην κορυφή της Ευρώπης και μαζί θα συνεχίσουμε τις υψηλές πτήσεις! Φέτος το ταξίδι ξεκινά από την Ισπανία!

Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Together We Fly, ταξίδεψε με την αποστολή του Ολυμπιακού στη Βιτόρια και απόλαυσε υψηλό μπασκετικό θέαμα, σε συνδυασμό με τη διαμονή σου σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ισπανίας.

ΒΙΤΟΡΙΑ/ΙΣΠΑΝΙΑ 23-25/09

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου , σημείο συνάντησης στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» για το check in στην AEGEAN στις 15.00,ώρα αναχώρησης 17.00 και άφιξη στην Βιτόρια 19:40.

Διανυκτέρευση 2 βράδια στη Βιτόρια.(23&24/09)

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, παρακολούθηση του αγώνα BASKONIA - OLYMPIACOS BC στην Fernando Buesa Arena, με ώρα έναρξης 20.30 (τοπική)

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου μετάβαση στο αεροδρόμιο της Βιτόρια, με πρώτη στάση στη Ρόδο (Super Cup) και στη συνέχεια η επιστροφή μας στο Ελ.Βενιζέλος, Aθήνα, με ώρα αναχώρησης 10:45 και άφιξη στην Αθήνα 17:30.

Πακέτα :

Πακέτο επιλογής Α : 590€ ανά άτομο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο του αγώνα (χωρίς διαμονή και μεταφορές, σε ξενοδοχείο δικής σας επιλογής).

590€ ανά άτομο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο του αγώνα (χωρίς διαμονή και μεταφορές, σε ξενοδοχείο δικής σας επιλογής). Πακέτο επιλογής Β: MARINE TOURS: 930€ ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα, δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινο με πρωινό στο προτεινόμενο ξενοδοχείο Hotel NH Canciller Ayala Vitoria 4* και όλες τις μεταφορές (από και προς το αεροδρόμιο, από και προς το γήπεδο), ασφάλεια αστικής ευθύνης, συνοδός εκδρομής, προαιρετική 6ωρη ξενάγηση στο Bilbao με αγγλόφωνο συνοδό.

MARINE TOURS: 930€ ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα, δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινο με πρωινό στο προτεινόμενο ξενοδοχείο Hotel NH Canciller Ayala Vitoria 4* και όλες τις μεταφορές (από και προς το αεροδρόμιο, από και προς το γήπεδο), ασφάλεια αστικής ευθύνης, συνοδός εκδρομής, προαιρετική 6ωρη ξενάγηση στο Bilbao με αγγλόφωνο συνοδό. Πακέτο επιλογής C: MARINE TOURS: 1070€ ανά άτομο σε μονόκλινο. Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα, δύο διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό στο προτεινόμενο ξενοδοχείο Hotel NH Canciller Ayala Vitoria 4* και όλες τις μεταφορές (από και προς το αεροδρόμιο, από και προς το γήπεδο), ασφάλεια αστικής ευθύνης, συνοδός εκδρομής, προαιρετική 6ωρη ξενάγηση στο Bilbao με αγγλόφωνο συνοδό.

Όλα τα update : https://www.olympiacosbc.gr/together-we-fly όπου και θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής.

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα λάβετε email για την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας και άμεσα τον τρόπο πληρωμής για την εξασφάλιση της θέσης σας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας Marine Tours σχετικά με τα πακέτα B,C : Οριέττα Κάτια 2103712249