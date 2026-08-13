Ο Εμπαγιέ Εντιαγέ ετοιμάζεται να αφήσει τη Βιλερμπάν για τον Ολυμπιακό, έχοντας ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία από τις μάχες του απέναντι στους δύο «αιώνιους» και το Gazzetta θυμάται όλα τα παιχνίδια του Σενεγαλέζου ψηλού κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Εμπαγιέ Εντιαγέ, με τον Σενεγαλέζο ψηλό να ετοιμάζεται να αφήσει τη Βιλερμπάν έπειτα από τρεις σεζόν και να μετακομίσει στον Πειραιά. Η οικονομική κατάσταση της γαλλικής ομάδας τον οδήγησε στην έξοδο με τους «ερυθρόλευκους» να μην αφήνουν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Από τη σεζόν 2023-24 μέχρι και την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Εντιαγέ συναντήθηκε αρκετές φορές απέναντι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Άλλοτε με μικρό ρόλο, άλλοτε με περισσότερες ευθύνες και σε μία περίπτωση με διψήφια συγκομιδή, ο προσεχώς νέος ψηλός των Πειραιωτών έχει προλάβει να γνωρίσει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις τους δύο ελληνικούς συλλόγους της EuroLeague.

Η πρώτη του σεζόν και το πρώτο «ραντεβού» με τους... αιώνιους

Η ιστορία ξεκινά τη σεζόν 2023-24, όταν ο Εντιαγέ έκανε τα πρώτα του βήματα στη EuroLeague για λογαριασμό της Βιλερμπάν μετά από μία τριετία με τη γαλλική ADA Blois Basket.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2023, η Βιλερμπάν υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας την ήττα με 85-73. Ο Εντιαγέ έμεινε στο παρκέ μόλις 2:57, χρόνος αρκετός μόνο για να καταγράψει μία ασίστ, χωρίς να πάρει προσπάθεια. Λίγους μήνες αργότερα, στις 8 Μαρτίου 2024, οι υποχρεώσεις τον έφεραν στο ΟΑΚΑ. Εκεί η Βιλερμπάν ηττήθηκε με 85-67 από τον Παναθηναϊκό, όμως ο ίδιος πήρε πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αγγίζοντας τα 22 λεπτά. Ο απολογισμός του ήταν 6 πόντοι, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Η ίδια σεζόν έκλεισε με ακόμη μία αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά στο ΣΕΦ. Στις 21 Μαρτίου 2024 οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 80-64, με τον Εντιαγέ να αγωνίζεται για 19:58 και να τελειώνει το παιχνίδι με 3 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Η βραδιά που «χτύπησε» διψήφιο

Η δεύτερη σεζόν του στη Βιλερμπάν είχε μία από τις πιο παραγωγικές του εμφανίσεις απέναντι σε ελληνική ομάδα. Στις 30 Οκτωβρίου 2024, ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Λυών με το επιβλητικό 92-68. Ο Εντιαγέ είχε 4 πόντους και 2 ασίστ σε 17:37, χωρίς να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης. Λίγο αργότερα, όμως, ήρθε το καλύτερο επιθετικό του παιχνίδι απέναντι στους δύο «αιώνιους». Στη νίκη του Ολυμπιακού με 94-92, ο Εντιαγέ έμεινε στο παρκέ για 22 λεπτά και κατάφερε να φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 11 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Η περσινή σεζόν

Η αγωνιστική περίοδος 2025-26 ήταν εκείνη στην οποία ο Εντιαγέ βρέθηκε περισσότερες φορές απέναντι στους δύο ελληνικούς συλλόγους.

Η πρώτη συνάντηση ήρθε στις 15 Οκτωβρίου, όταν η Βιλερμπάν ταξίδεψε στην Αθήνα στο Telekom Center. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-85, με τον Εντιαγέ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 2 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στις 19 Δεκεμβρίου, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Βιλερμπάν και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, φτάνοντας στο 107-84. Ο Εντιαγέ ήταν πιο επιδραστικός αυτή τη φορά, έχοντας 6 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Στις 30 Ιανουαρίου 2026 ακολούθησε ένα ακόμη παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Η Βιλερμπάν ηττήθηκε στην LDLC Arena με 78-79, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ενώ ο Εντιαγέ πρόσφερε 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Στις 3 Απριλίου 2026, λίγο πριν ολοκληρωθεί η περσινή ευρωπαϊκή πορεία της Βιλερμπάν, ο Εντιαγέ βρέθηκε ξανά απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά έκανε ίσως την πιο ολοκληρωμένη εμφάνισή του κόντρα στους «ερυθρόλευκους», με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Σε τρεις σεζόν στη Βιλερμπάν, ο Εντιαγέ αντιμετώπισε επανειλημμένα τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έχοντας συνολικά διαφορετικούς ρόλους και επίπεδα συμμετοχής στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Τώρα, όμως, η ιστορία αλλάζει. Οι αναμετρήσεις μαζί με τους «ερυθρόλευκους» και απέναντι στους «πράσινους» θα έχουν άλλη σημασία.