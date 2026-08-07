Ο Έντουιν Τζάκσον αποκάλυψε ότι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Βιλερμπάν για άλλα δύο χρόνια.

Η Βιλερμπάν δεν είχε δείξει καλό αγωνιστικό πρόσωπο στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια και με βάση τα όσα είχαν σχεδιάσει στον γαλλικό σύλλογο, τα πράγματα θα άλλαζαν. Στόχος ήταν να ανέβει κατακόρυφα το μπάτζετ και ήδη είχαν γίνει πολύ σημαντικές προσθήκες, ωστόσο προέκυψαν οικονομικά προβλήματα, που άλλαξαν τα σχέδια των Γάλλων.

Ήδη οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Αρμόνι Μπρουκς έχουν αποχωρήσει και πολύ πιθανό να φύγουν και άλλοι παίκτες. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση του βετεράνου γκαρντ, Έντουιν Τζάκσον.

Όπως αποκάλυψε ο 36χρονος σε συνέντευξή του στο podcast «First Team», ανανέωσε το συμβόλαιό του και έτσι θα φοράει τη φανέλα της Βιλερμπάν για άλλα δύο χρόνια.

Την περασμένη σεζόν ο Τζάκσον είχε μέσο όρο στη EuroLeague 6.5 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 15.7 λεπτά συμμετοχής.