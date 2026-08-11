Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κάνει ντεμπούτο με τους Μαϊάμι Χιτ κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς!

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του NBA, με τους Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πλέον, να κλέβουν την παράσταση και να ετοιμάζονται για την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα της σεζόν, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να... πραγματοποιεί ντεμπούτο με τους Μαϊάμι Χιτ τα ξημερώματα της 22 Οκτωβρίου με αντίπαλο τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Χιτ θα κάνουν και... Χριστούγεννα στο παρκέ καθώς θα αντιμετωπίσουν τους Μπόστον Σέλτικς. Ανήμερα των Χριστουγέννων θα επισκεφθεί ο Λεμπρόν Τζέιμς το Λος Άντζελες ως παίκτης των Φιλαντέλφια Σϊξερς προκειμένου να αντιμετωπίσει την μέχρι πρότινος ομάδα του, τους Λέικερς.

20/10

Πίστονς - Σέλτικς

Νικς - Σίξερς

Σπερς - Θάντερ

21/10

Τίμπεργουλβς - Χιτ

Γουόριορς - Λέικερς

23/10

Καβαλίερς - Σίξερς

Νάγκετς - Θάντερ

Χριστούγεννα στο NBA