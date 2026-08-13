Γιλμάζ: «Χτίζουμε μια νέα Εφές, αγαπώ τον Λάρκιν, ο Παπαγιάννης δεν θα είναι στην κατάσταση που θέλουμε στην αρχή της σεζόν»

Ο Γενικός Διευθυντής της Αναντολού Εφές, Αλπέρ Γιλμάζ, μίλησε για τη νέα εποχή της ομάδας, έκανε ειδική μνεία στον Σέιν Λάρκιν και αναφέρθηκε στον Γιώργο Παπαγιάννη.

Ο Αλπέρ Γιλμάζ μίλησε για όλους και για όλα όσα έχουν να κάνουν με το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Αναντολού Εφές! Ο Γενικός Διευθυντής του τουρκικού συλλόγου εστίασε στη σχέση του με τον Σέιν Λάρκιν, που έμεινε στην Κωνσταντινούπολη αλλά για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε, αναφέρθηκε στις προσδοκίες που έχει από τον Μάικ Τζέιμς και μίλησε για την αγωνιστική κατάσταση των Παπαγιάννη και Κορντινιέ.

Η δις Πρωταθλήτρια Ευρώπης προχώρησε σε αρκετές προσθαφαιρέσεις -έως τώρα- κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, ενώ ο πολύπειρος Πάμπλο Λάσο παρέμεινε στο... τιμόνι της ομάδας. Ο Γιλμάζ μίλησε εφ' όλης της ύλης και προανήγγειλε μια ακόμη προσθήκη παίκτη στο ρόστερ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Αλπέρ Γιλμάζ:

«Χτίζουμε μια νέα Αναντολού Εφές. Χρειαζόμαστε μια ομάδα παικτών που θα εκπροσωπήσουν την Εφές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο γήπεδο. Αυτό κάνουμε. Υπάρχει ένας ακόμη παίκτης που θα είναι μαζί μας και νομίζω ότι θα τον ανακοινώσουμε αύριο.

Την περασμένη σεζόν, είχαμε μεγάλα προβλήματα με τραυματισμούς. Πιστεύουμε ότι ο Παπαγιάννης, ο οποίος τραυματίστηκε στην αρχή της περασμένης σεζόν, καθώς και ο Κορντινιέ, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο τέλος της σεζόν, δεν θα είναι στην κατάσταση που θέλουμε να βρίσκονται στην αρχή αυτής της σεζόν.

Ο Λάρκιν είναι κάποιος που αγαπώ και σέβομαι πολύ. Εγώ ήμουν αυτός που διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του το 2018 και ήμουν πολύ χαρούμενος όταν συνέβη. Αλλά στο τέλος της ημέρας, είμαστε επαγγελματίες. Πληρωνόμαστε για αυτή τη δουλειά.

Μετά από οκτώ χρόνια, ο Λάρκιν ήθελε να αλλάξει ομάδα και να παίξει για άλλη ομάδα. Μας το είπε μέσω των ατζέντηδών του. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κρατήσεις έναν παίκτη που δεν θέλει να μείνει. Μιλήσαμε μαζί του και νομίζω ότι βρήκαμε τη σωστή λύση και για τις δύο πλευρές. Ελπίζω να έχει μια υγιή και επιτυχημένη σεζόν.



Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην ιστορία της Αναντολού Εφές. Προχωράμε μπροστά. Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον καλύτερο δυνατό παίκτη για να αντικαταστήσει τον Λάρκιν (σ.σ. Τζέιμς). Ελπίζω ο παίκτης που φέραμε να είναι ακόμη πιο επιτυχημένος μαζί μας από ό,τι ήταν στην προηγούμενη ομάδα του.

Πιστεύαμε ότι ο Λάσο θα ήταν πιο επιτυχημένος με μια ομάδα που έχτισε ο ίδιος. Μαζί, αποφασίσαμε ότι η συνέχιση της συνεργασίας μας ήταν η σωστή επιλογή».