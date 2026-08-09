Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για τα όσα βίωσε στους τελικούς του 2025 στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σε μία πολύ μεγάλη συνέντευξη στο «EuroInsiders», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε για τους τελικούς της Stoiximan GBL το 2025. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφέρθηκε στα όσα έζησε στο ΣΕΦ.

Στάθηκε στις παρατηρήσεις που έκανε στους διαιτητές και στο γεγονός ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, έβριζε την κόρη του, Δέσποινα.

Ο Γιαννακόπουλος είπε

«Γιατί με κυνηγήσαν; Επειδή πήγα στο γήπεδο. Πήγα στο γήπεδο στην Ελλάδα, στο μπάσκετ. Ένας από τους κανονισμούς λέει ότι αν υπάρχουν βρισιές σε άτομα, μετά από πέντε ή έξι φορές ο αγώνας πρέπει να διακοπεί. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ.



Πήγα στους διαιτητές πριν, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, λέγοντας ότι «κοίτα, αυτός είναι ένας από τους κανονισμούς και ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε τον σεβασμό των 50-50 στο γήπεδο, αλλά τουλάχιστον αυτός είναι ένας κανόνας που πρέπει να τηρείς».



Έτσι, αντί να βρίζουν εμένα, αποφάσισαν να βρίσουν την κόρη μου, η οποία δεν ασχολείται με το μπάσκετ. Κάποια στιγμή, κανείς δεν ξέρει πώς, κανείς δεν ενημερώθηκε, με έδιωξαν, αν αυτή είναι η σωστή λέξη, από το παιχνίδι και δεν μπορούσα να επιστρέψω».