Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στη σχέση σεβασμού που έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στο «EuroInsiders» όπου μίλησε για πολλά θέματα. Μία από τις ερωτήσεις που του έγινε, έχει να κάνει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέφερε ότι υπάρχει σχέση σεβασμού με τον ισχυρό άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, παρότι υποστηρίζει τη «λάθος ομάδα», όπως είπε.

Ο Γιαννακόπουλος είπε

«Έτυχε να σπουδάζουμε στην ίδια πόλη κάποια στιγμή. Μέναμε μαζί. Έχουμε μία σχέση όπου υπάρχει σεβασμός από τη μία πλευρά στην άλλη, αλλά δυστυχώς είναι στη λάθος ομάδα. Υποστηρίζει τη λάθος ομάδα».