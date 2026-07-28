Ο Βοΐν Μαντάρεβιτς επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Ερυθρό Αστέρα.

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και με υπογραφή είναι ο Βoΐν Μαντάρεβιτς (24χρ., 2.06). Ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου θα φοράει τη φανέλα της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενισχύοντας το ρόστερ της νέας σεζόν.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Σερβίας, ενώ είχε κατά μέσο όρο 5.6 πόντους και 4.1 ριμπάουντ στην ABA Liga.

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα αναφέρει:

«Ο εξαιρετικά ταλαντούχος σέντερ Βoΐν Μεντάρεβιτς είναι ο νέος παίκτης του Ερυθρού Αστέρα!». Οι Σέρβοι επισημαίνουν πως μπορεί να σκοράρει κοντά και μακριά από το καλάθι προσδίδοντας ποιότητα στην ομάδα του.

