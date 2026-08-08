Μπολομπόι: Προτεραιότητά του η Βιλερμπάν
Μεγάλη κουβέντα γίνεται γύρω από το όνομα του Τζόελ Μπολομπόι και το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο πολύπειρος σέντερ, είχε συμφωνήσει προφορικά με τη Βιλερμπάν, ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί το deal.
Με βάση τον Ισπανό, Τσέμα Ντε Λούκας, η Μάλαγα κινείται για την απόκτησή του, προκειμένου να ενισχυθεί και άλλο στη front line, μετά την προσθήκη του Ερνανγκόμεθ, ωστόσο τα πράγματα φαίνεται δεν θα είναι θετικά για τους Ισπανούς.
Σύμφωνα με το «BasketNews», αναμένεται να μείνει... πιστός στην αρχική του απόφαση και θα υπογράψει στη Βιλερμπάν.
Ο Μπολομπόι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε 14 ματς της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 5.9 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά 14.6 λεπτά συμμετοχής.
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