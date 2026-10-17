Η Βιλερμπάν επικράτησε της Λιμόζ με 97-94 στην παράταση, για την 4η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Μεγάλο... διπλό, πανηγύρισε η Βιλερμπάν, επικρατώντας της Λιμόζ με 97-94.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ μετά τις δύο σερί ήττες από Ρεάλ Μαδρίτης και Ερυθρό Αστέρα για τη EuroLeague, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Το ματς κρίθηκε στην παράταση, μετά από μια συγκλονιστική «μάχη» των δύο ομάδων. Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Νέιτ Σεστίνα με 19 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Πάτι Μιλς που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1ασίστ.

Στον αντίποδα, ο Χορν με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον η Βιλερμπάν στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Ζάλγκιρις (23/10, 20:00).

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 49-51, 65-69, 86-86, 94-97παρ.