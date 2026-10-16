Τόνι Πάρκερ για Φελίζ: «Ευστόχησε σε 8 τρίποντα γιατί με έχει είδωλο και έπαιζε εναντίον μου»

O Tόνι Πάρκερ μίλησε για την συνομιλία που είχε με τον Αντρέζ Φελίζ μετά τη νίκη της Ρεάλ επί της Βιλερμπάν.

Ο Αντρέ Φελίζ πήρε τη Ρεάλ Μαδρίτης από το χέρι και την οδήγησε στη νίκη (111-92) επί της Βιλερμπάν κάνοντας μάλιστα ατομικό ρεκόρ πόντων στην Euroleague. Ο Δομινικανός έκανε και ατομικό ρεκόρ πόντων (26) στην Euroleague, ενώ μέτρησε 8/11 τρίποντα.

Μετά το τέλος του ματς, ο Τόνι Πάρκερ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στη στιχομυθία με τον Φελίζ. Αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου πως ρώτησε τον παίκτης της Ρεάλ αν θα χάσει τρίποντο και εκείνος του είπε πως παίζει απέναντι στο είδωλο του.

Ο Φελίζ έδειξε την αδυναμία του στον Γάλλο θρύλο που υπέγραψε πολλές επιτυχίες της Εθνικής της πατρίδας του όσο αγωνιζόταν, ενώ αποτέλεσε κομβική μονάδα για τον Γκρεγκ Πόποβιτς και τους σπουδαίους και πρωταθληματικούς Σπερς μαζί με Ντάνκαν και Τζινόμπιλι. Μια από τις κορυφαίες ομάδες που έχουν πατήσει ποτέ παρκέ στο ΝΒΑ.