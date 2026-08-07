Παρί: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Ντάλτον Χομς
Η Παρί συνεχίζει τις κινήσεις της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Πέρα από τους νέους παίκτες που ήρθαν στην ομάδα, αλλά και αυτούς που έχουν αποχωρήσει, οι Παριζιάνοι φροντίζουν να κρατήσουν αυτούς που ξεχώρισαν πέρσι.
Η γαλλική ομάδα, ανακοίνωσε ότι ο Ντάλτον Χομς, ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα είναι κάτοικος Παρισιού και τη νέα σεζόν. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 4.8 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά 13.6 λεπτά συμμετοχής.
Daulton is here to STAY 💥✍️😈— Paris Basketball (@ParisBasketball) August 7, 2026
Le club est très heureux de vous annoncer la prolongation du contrat de @dchommes qui portera nos couleurs pour une troisième année consécutive 😍 pic.twitter.com/OAEPfGDkFD
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