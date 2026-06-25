Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Κάνααν
Έπειτα από δύο χρόνια στον Ερυθρό Αστέρα, ο Αϊζάια Κάνααν αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Βελιγραδίου.
Η ατυχία χτύπησε την «πόρτα» του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού τον Σεπτέμβρη του 2025 και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον σύλλογο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:
«Ο Αμερικανός γκαρντ Αϊζάια Κάνααν δεν θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.
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Η ΚΑΕ Ερυθρός Αστέρας εύχεται στον Αϊζάια Κάνααν υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του.
Ο Ερυθρός Αστέρας ευχαριστεί τον Αϊζάια Κάνααν για τον επαγγελματισμό και τη συνεισφορά του στον σύλλογο και του εύχεται καλή υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».
Амерички бек Ајзеа Кенан од наредне сезоне неће носити дрес Црвене звезде Меридианбет.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 25, 2026
КК Црвена звезда Меридианбет жели Ајзеи Кенану пуно здравља, среће и спортских успеха у наставку каријере.
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