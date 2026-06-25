Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Κάνααν

Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Κάνααν

Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Κάνααν
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Ο Αϊζάια Κάνααν αποτελεί παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα, μετά από δύο χρόνια παρουσίας στην ομάδα.

Έπειτα από δύο χρόνια στον Ερυθρό Αστέρα, ο Αϊζάια Κάνααν αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Η ατυχία χτύπησε την «πόρτα» του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού τον Σεπτέμβρη του 2025 και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:

«Ο Αμερικανός γκαρντ Αϊζάια Κάνααν δεν θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

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Η ΚΑΕ Ερυθρός Αστέρας εύχεται στον Αϊζάια Κάνααν υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του.

 

Ο Ερυθρός Αστέρας ευχαριστεί τον Αϊζάια Κάνααν για τον επαγγελματισμό και τη συνεισφορά του στον σύλλογο και του εύχεται καλή υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».

@Photo credits: INTIME
     

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