«Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια πρώην παίκτης των Κλίπερς»

Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια αναζητούν σέντερ, με αμφότερους τους ισπανικούς συλλόγους να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ομέρ Νορτσάντ.

Οι ομάδες της EuroLeague συνεχίζονται να βρίσκονται στην αγορά, προκειμένου να ενισχυθούν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια αναζητούν σέντερ και αμφότεροι ψάχνουν την περίπτωση πρώην παίκτη των Κλίπερς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «Encestand», οι ισπανικοί σύλλογοι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον παίκτη από Νικαράγουα, προκειμένου να ενισχύσουν την front line τους.

Ο Ομέρ Νορτσάντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε έξι αγώνες με τους Κλίπερς, έχοντας μ.ο 2.8 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά ματς. Επίσης ξεχώρισε και στη G-League με τη θυγατρική ομάδα του Λος Άντζελες, μετρώντας μ.ο 19.3 πόντους, 12.3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ.