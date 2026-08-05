Ο Αλεκσάντερ Σέκουλιτς παρουσιάστηκε από την Μπαρτσελόνα και στις δηλώσεις του στάθηκε στην πίεση που υπάρχει στην ομάδα της Βαρκελώνης.

Σε νέα σελίδα μπήκε και επίσημα από σήμερα (05/08) η Μπαρτσελόνα, παρουσιάζοντας τον Αλεκσάντερ Σέκουλιτς.

Ο Σλοβένος τεχνικός θα... οδηγήσει τους «Μπλαουγκράνα» τη νέα σεζόν, τόσο στη EuroLeague, όσο και στο ισπανικό πρωτάθλημα, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους των Ισπανών.

Στις δηλώσεις του ο Σέκουλιτς, στάθηκε στην πίεση που υπάρχει στην Μπαρτσελόνα, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόστερ της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλεκσάντερ Σέκουλιτς:

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ζοάν Λαπόρτα και ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο που με εμπιστεύτηκαν σε αυτή τη σημαντική στιγμή και για έναν τόσο σημαντικό σύλλογο . Είναι μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πίεση επειδή είναι μια χρονιά με τόσους πολλούς νέους παίκτες και ελπίζω ότι με την υποστήριξη των ανθρώπων γύρω μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια του Παλάου και των οπαδών του.

Θέλω να είμαι μέρος της κουλτούρας της Μπαρτσελόνα, η οποία είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός σύλλογος. Είναι κάτι που αναλαμβάνω με μεγάλη τιμή. Γνωρίζω πολύ καλά την Liga Endesa. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη εγχώρια διοργάνωση στην Ευρώπη λόγω των παικτών, των ομάδων και των προπονητών. Θα είναι μια τεράστια πρόκληση λόγω των νέων παικτών, αλλά ελπίζω να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες.

Για τον χαμηλό μ.ο ηλικία στο ρόστερ: «Ήταν μια από τις ιδέες του συλλόγου, όχι μόνο δική μου . Θέλουμε να έχουμε μια νεότερη ομάδα για να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα από ό,τι συνέβη τις τελευταίες σεζόν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν έχουν εμπειρία από την EuroLeague, αλλά νομίζω ότι όλοι οι παίκτες που έχουμε υπογράψει είναι ικανοί να παίξουν με το στυλ μας. Η ομάδα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για προφανείς λόγους, αλλά νομίζω ότι έχουμε ταλέντο και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό για να παίξει όπως θέλουμε».