Σατοράνσκι: «Μόνο ο Πασκουάλ με κρατούσε στη Μπαρτσελόνα, ήταν μια τεράστια απογοήτευση»

O Tόμας Σατοράνσκι στάθηκε στην πορεία του στη Μπαρτσελόνα και εξήγησε τους λόγους που αποχώρησε.

Ο Τόμας Σατοράνσκι έδωσε την πρώτη του συνέντευξη από τότε που εντάχθηκε στη Χάποελ Τελ Αβίβ . Ο έμπειρος πόιντ γκαρντ μίλησε σε τσεχικό Μέσο και άσκησε κριτική στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, αναφέροντας πως το μπάσκετ ήρθε σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το ποδόσφαιρο.

«Όταν ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ, για μένα ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, αποφάσισε να μην συνεχίσει, είχα την αίσθηση ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά. Ήταν το μόνο πράγμα που θα με κρατούσε εκεί. Ήθελα μια αλλαγή σκηνικού. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαν πάει καλά για εμάς λόγω πολιτικών και οικονομικών λόγων και δεν υπογράφαμε τους κατάλληλους παίκτες», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας: «Η Μπάρτσα ήταν μια τεράστια απογοήτευση λόγω της στάσης που υιοθέτησε το ποδοσφαιρικό συμβούλιο απέναντι στο μπάσκετ. Τα τελευταία χρόνια μας έχουν βάλει εμπόδια και έγινε σαφές ότι η νίκη στο μπάσκετ δεν ήταν πολύ σημαντική για αυτούς. Και είναι δύσκολο να το καταπολεμήσεις αυτό».