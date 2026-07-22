Βίρτους Μπολόνια: Ανακοίνωσε τον Τρεντ Φρέιζερ
Σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Βίρτους Μπολόνια, μετά την απόκτηση Κέσλερ Έντουαρντς. Η ιταλική ομάδα, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τρεντ Φρέιζερ.
Την περασμένη σεζόν, ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ, αγωνίστηκε στη Ρωσία με τη φανέλα της Ζενίτ. Εκεί έπαιξε σε 52 ματς, έχοντας μέσο όρο 12.7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ ανά 27.8 λεπτά συμμετοχής.
𝐓𝐑𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐑𝐀𝐙𝐈𝐄𝐑.— Virtus Bologna (@VirtusBo) July 22, 2026
𝐴 𝑛𝑒𝑤 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟.
Benvenuto in ⚪️⚫️ pic.twitter.com/4eTWj3ShMP
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