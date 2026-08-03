Μακάμπι Τελ Αβίβ: Υπέγραψε ο Μπέικοτ σύμφωνα με τους Ισραηλινούς
Συνεχίζει την ενίσχυση της η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με το Sport 5, ο Αρμάντο Μπέικοτ υπέγραψε με την ομάδα του Ισραήλ και θα ενισχύσει τη ρακέτα της για τη νέα σεζόν.
Ο Μπέικοτ στην Φενέρ δεν μπόρεσε σε καμιά περίπτωση να... πιάσει στην τουρκική ομάδα, εκεί όπου χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα από τον Σάρας Γιασικεβίτσιους όντας πολύ πίσω στο rotation.
Οι μέσοι όροι του ήταν πολύ χαμηλοί. Στη Euroleague μέτρησε 2.4 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά ματς, ενώ στο πρωτάθλημα Τουρκίας είχε 6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.
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