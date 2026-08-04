Ο Ντάνιελ Τάις απ' ότι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ωστόσο ο Γερμανός σέντερ έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις από την ομάδα του Ισραήλ.

Η Βιλερμπάν ήταν η ομάδα που είχε συμφωνήσει με τον Ντάνιελ Τάις, ωστόσο το deal των δύο πλευρών χάλασε, λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου. Η Μακάμπι απ' ότι φαίνεται θα αποτελέσει τον νέο σταθμό στην καριέρα του και ο Τάις ζήτησε κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις από την ομάδα του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε το ισραηλινό «sport 5», ο Ντάνιελ Τάις για αρχή ζήτησε να του πηγαίνουν βόλτα τα σκυλιά του, τόσο στον Ισραήλ, όσο και στο Βελιγράδι, όπου θα φιλοξενείται η ομάδα για τους αγώνες της EuroLeague.

Μάλιστα πέραν της φροντίδας των τετράποδων φίλων του, ζήτησε επίσης και να χρησιμοποιούν μόνο προϊόντα που κατασκευάζονται από τη Γερμανία. Επιπλέον θέλει και ένα αυτοκίνητο, πάλι από γερμανική εταιρεία, έτσι ώστε να μπορεί να μετακινείται.

Ο Ντάνιελ Τάις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη Μονακό, είχε μ.ο 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά αγώνα.