Αφήνει το NBA για τη EuroLeague: «Ο Τρέντον Γουότφορντ κοντά στη Βαλένθια»
Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Τρέντον Γουότφορντ, καθώς φαίνεται να αφήνει το NBA, μετά από πέντε χρόνια, προκειμένου να... μετακομίσει στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news» ο 25χρονος φόργουορντ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Βαλένθια και είναι κοντά στο να δώσει τα «χέρια» με τον ισπανικό σύλλογο.
Ο Γουότφορντ έμεινε ελεύθερος από τους Σίξερς και είναι έτοιμος να παίξει στην Ευρώπη, αφήνοντας το NBA, έπειτα από την πενταετή του θητεία. Σε 270 αγώνες συνολικά που έχει παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχει μ.ο 7.6 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 17 λεπτά συμμετοχής, ανά αγώνα.
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Former Philadelphia 76ers forward Trendon Watford is nearing a move to Europe 👀— BasketNews (@BasketNews_com) August 3, 2026
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