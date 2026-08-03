Εντυπωσιακή ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας της Βαλένθια, η οποία έκανε ρεκόρ, με τους φιλάθλους να ανταποκρίνται στο κάλεσμα.

Ο κόσμος της Βαλένθια στηρίζει την ομάδα και το έδειξε και με τις πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας, εκεί όπου έγινε ρεκόρ. Συγκεκριμένα έφυγαν 11.900 εισιτήρια διαρκείας για την ομάδα των Ανδρών, ενώ πωλήθηκαν πάνω από 3.600 για την ομάδα της Βαλένθια των Γυναικών.

Αυτό σημαίνει πως συνολικά έχουν... φύγει πάνω από 15.500 διαρκείας από τους φίλους της ισπανικής ομάδας, η οποία παίζει στην υπερσύγχρονη και πανέμορφη Roig Arena. Τη σεζόν που τελείωσε μάλιστα, έφτασε στο Final Four της Euroleague.

🧡 Cada vez, más familia

➕1️⃣5️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣ y subiendo 😍



Cas 👉 Valencia Basket superará los 15.500 abonadoshttps://t.co/jRA7GdOpD2



Val 👉 Valencia Basket superarà els 15.500 abonatshttps://t.co/kFmfhnOeAO



Eng 👉 Valencia Basket will surpass 15.500 season ticket holders… pic.twitter.com/ZWZPSrgl1l — Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 3, 2026

Aναλυτικα

Η Βαλένθια έφτασε στην τελική φάση της καμπάνιας για τα εισιτήρια διαρκείας με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ο σύλλογος αποφάσισε να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για τα ανδρικά εισιτήρια διαρκείας και η ανταπόκριση ήταν εξαιρετικά θετική. Μόνο ένας μικρός αριθμός VIP εισιτηρίων διαρκείας έφτασε στη φάση της γενικής πώλησης, καθώς τα νέα εισιτήρια διαρκείας για τα υπόλοιπα τμήματα εξαντλήθηκαν στους Amics Taronja (ομάδα οπαδών της Bαλένθια). Αυτό σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο για τον σύλλογο, κλείνοντας την καμπάνια με 11.900 εισιτήρια διαρκείας για την ομάδα των Ανδρών για την επερχόμενη σεζόν.

Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας για την ομάδα των Γυναικών, οι πωλήσεις παραμένουν ανοιχτές και θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, με τον αριθμό να εξελίσσεται καλά. Αυτή τη στιγμή, έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 3.600 γυναικεία εισιτήρια διαρκείας, με λίγες μόνο ημέρες να απομένουν για την έναρξη της καμπάνιας. Όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν ένα γυναικείο εισιτήριο διαρκείας μπορούν να το κάνουν μέσω της ιστοσελίδας ..

Με αυτόν τον τρόπο, η Βαλένθια θα έχει για άλλη μια φορά έναν αριθμό ρεκόρ κατόχων εισιτηρίων διαρκείας ως οντότητα, καθώς συνολικά θα υπάρχουν περισσότεροι από 15.500 κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, κάτι που καταδεικνύει την καλή στιγμή του έργου, το οποίο συνεχίζει να αναπτύσσεται.