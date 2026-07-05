Χάποελ Τελ Αβίβ: Έκλεισε τον Ταμίρ Μπλατ
Για την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του ετοιμάζεται ο Ταμίρ Μπλατ. Μετά τη συμφωνία της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Γιαμ Μαντάρ, ο Μπλατ θα πάει στη μεγάλη αντίπαλο της ομάδας του, τη Χάποελ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Sport5» από το Ισραήλ, ο 29χρονος είχε δεχθεί πρόταση ανανέωσης με 900 χιλιάδες ευρώ ετησίως, ένα ποσό το οποίο δεν τον ικανοποιούσε. Η Χάποελ «άρπαξε» την ευκαιρία, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να του προσφέρει συμβόλαιο αξίας 1.6 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Ο Μπλατ συμφώνησε και έτσι αναμένεται να φοράει τα «κόκκινα» τη νέα σεζόν. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 7.1 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ ανά 19.4 λεπτά.
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