Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο έδωσε τα χέρια με τον Παναθηναϊκό AKTOR και αποτελεί το «κερασάκι στην τούρτα» του φετινού σχεδιασμού των «πρασίνων» και το Gazzetta καταγράφει όσα εκτυλίχθηκαν την τελευταία εβδομάδα για να υλοποιηθεί το μεγάλο deal.

Η μεταγραφή του Σιλβέιν Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό AKTOR αποτέλεσε την τελευταία κίνηση των «πρασίνων» για τη φετινή σεζόν, που ήταν και η πλέον εντυπωσιακή και ουσιαστική, καθώς ήταν ο παίκτης που ήθελε από την πρώτη στιγμή ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Το Gazzetta που αποκάλυψε πρώτο τις επαφές που υπήρχαν και οδήγησαν στην ολοκλήρωση του deal θα ιχνηλατήσει όλη τη διαδρομή, μέχρι την υλοποίηση της συμφωνίας.

Μπορεί, λοιπόν, πριν από δυο εβδομάδες ο Τόνι Πάρκερ να ήταν κάθετος, όσον αφορά το θέμα των παικτών και την κάλυψη του κενού στον θηριώδη προϋπολογισμό (ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ) της Βιλερμπάν και γι' αυτό έλεγε στην πλευρά του Σιλβέιν Φρανσίσκο πως «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν θα φύγει κανείς από την ομάδα».

Οι ημέρες περνούσαν, αλλά νέα κεφάλαια δεν έμπαιναν στη γαλλική ομάδα και ο Τόνι Πάρκερ από την Τουρκία που βρέθηκε στις αρχές του Ιουλίου επανέλαβε ξανά το ίδιο... τροπάριο. Ωστόσο, ήταν φανερό πως έδειχνε έναν άνθρωπο που ήθελε να κερδίσει χρόνο για να βρεθεί η λύση.

Φτάνοντας, λοιπόν, στο τελευταίο 10ημερο η πλευρά του Σιλβέιν Φρανσίσκο και ο ατζέντης του Νίκος Σπανός πίεζε για να βρεθεί λύση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να βγάλει τον παίκτη του που ήταν με τριετές συμβόλαιο και ετήσιες αποδοχές 5 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά για να βρει ομάδα.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήδη είχαν εστιάσει στην περίπτωση του 29χρονου Γάλλου, γι' αυτό και το ρεπορτάζ του Gazzetta τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έκανε λόγο για «στροφή στην ευρωπαϊκή αγορά». Ήταν πρόδηλο πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προτιμούσε έναν παίκτη που ήταν βασική επιλογή του στην αρχή του καλοκαιριού από το να περιμένει να φτάσει το τέλος του Σεπτέμβρη για να επιλέξει από το ΝΒΑ.

Η διοίκηση του «τριφυλλιού» (συγκεκριμένα ο τζένεραλ μάνατζερ Δημήτρης Κοντός) ήταν άριστος γνώστης της κατάστασης που επικρατούσε στη Βιλερμπάν, αλλά και της προσπάθειας του Τόνι Πάρκερ να κερδίσει χρόνο περισσότερο παρά να βρει λύση και ανέλαβε πρωτοβουλίες. Την ίδια στιγμή ο Σιλβέιν Φρανσίσκο που βρίσκονταν στη Μύκονο για διακοπές πίεζε, ώστε να βγει στην αγορά, καθώς αισθάνονταν πως δεν θα είναι ασφαλής στη γαλλική ομάδα, καθώς υπήρχε μεγάλο οικονομικό άνοιγμα.

Το Gazzetta ενημερώθηκε την Τρίτη (28/7) για το αδιέξοδο του Τόνι Πάρκερ, όσον αφορά τα χρήματα και επιβεβαιώθηκε με ακρίβεια πως ο Παναθηναϊκός παραμονεύει για τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, όπως ήταν και ο τίτλος του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ του Gazzetta. Ο Πάρκερ ζήτησε μια μικρή διορία για να εξαντλήσει τα περιθώρια, ώστε να βρει τη χρηματοδότηση και την Τετάρτη (29/7) όλα είχαν ξεκαθαρίσει. Από το πρωΐ της ίδιας ημέρας τα τηλέφωνα από την πλευρά του Παναθηναϊκού και του ατζέντη του παίκτη Νίκου Σπανού πήραν «φωτιά», ώστε να ολοκληρωθεί το deal, αφού τα περιθώρια είχαν στενέψει για τη γαλλική ομάδα και οι «πράσινοι» έβλεπαν να ανοίγει ο δρόμος για τον Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Μάλιστα, κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και ολοκλήρωσαν άμεσα τις διαπραγματεύσεις, ώστε να μην χαθεί χρόνος και μπει στη διεκδίκηση του άλλη ομάδα (Ντουμπάι).

Το βράδυ της Τετάρτης (29/7) η συμφωνία ολοκληρώθηκε με τον παίκτη να επιβιβάζεται σε αεροπλάνο από το «νησί των ανέμων» για να έρθει στην Αθήνα και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις βάζοντας την υπογραφή του στο τριετές συμβόλαιο ύψους 10.5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 1 εκατομμύριο ευρώ δόθηκε από την ελληνική ομάδα στη Βιλερμπάν για την αποδέσμευση του.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε και ήταν μια από τις πλέον δύσκολες μεταγραφικές κινήσεις που διαχειρίστηκε η διοίκηση των «πρασίνων»«, καθώς επρόκειτο για έναν παίκτη με πολύ μεγάλο συμβόλαιο που αν έβγαινε ξανά στην αγορά θα έμπαιναν κι άλλοι στο παιχνίδι της διεκδίκησης του. Τελικά ο Παναθηναϊκός AKTOR απέσπασε την υπογραφή του και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το τελευταίο κενό στο φετινό παζλ.