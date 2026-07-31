Φρανσίσκο: Η αντίδραση της Ζάλγκιρις για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

Φρανσίσκο: Η αντίδραση της Ζάλγκιρις για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό
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Η Ζάλγκιρις μέσω ενός tweet, σχολίασε τη μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό.

Σε μία εξαιρετική προσθήκη προχώρησε ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τη θέση του point guard. Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βιλερμπάν και έκαναν δικό τους τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο Γάλλος γκαρντ αναβαθμίζει την περιφέρεια του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο και θα συνεργαστεί για πρώτη φορά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η πρώην ομάδα του Φρανσίσκο, δεν άφησε ασχολίαστη αυτή τη μεταγραφή.

Η Ζάλγκιρις, μέσω μίας ανάρτησης στο «Χ», ευχήθηκε καλή επιτυχία σε αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Φρανσίσκο και έγραψε ότι τουλάχιστον θα συνεχίσει να φοράει πράσινη και άσπρη φανέλα.

Η ανάρτηση της Ζάλγκιρις

«Τουλάχιστον, πήγες πάλι σε ομάδα που φορά πράσινα κι άσπρα. Καλή επιτυχία, "Σίσκο"».

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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