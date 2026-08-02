Ζάγκαρς: Αποχωρεί από τη EuroLeague, συνεχίζει στην Κίνα
Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Άρτουρς Ζάγκαρς, καθώς μετά την αποδέσμευσή του από τη Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως θα συνεχίσει στην Κίνα.
Συγκεκριμένα ο Λετονός γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε για δύο σεζόν στη EuroLeague με τη φανέλα της Φενέρ, αναμένεται να μετακομίσει στην Κίνα, σύμφωνα με το «sportacentrs».
Μάλιστα πηγές το «basket news» επιβεβαιώνουν πως ο Ζάγκρας θα αγωνιστεί στους Ζετζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς. Ο 26χρονος σε δύο χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, μέτρησε μ.ο 5.4 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα.
Δείτε ΕπίσηςΡεάλ Μαδρίτης: Φαβορί για την απόκτηση του Μπρουκς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.