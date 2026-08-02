Ο Άρτουρς Ζάγκαρς φαίνεται πως πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τη EuroLeague και να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.

Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Άρτουρς Ζάγκαρς, καθώς μετά την αποδέσμευσή του από τη Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως θα συνεχίσει στην Κίνα.

Συγκεκριμένα ο Λετονός γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε για δύο σεζόν στη EuroLeague με τη φανέλα της Φενέρ, αναμένεται να μετακομίσει στην Κίνα, σύμφωνα με το «sportacentrs».

Μάλιστα πηγές το «basket news» επιβεβαιώνουν πως ο Ζάγκρας θα αγωνιστεί στους Ζετζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς. Ο 26χρονος σε δύο χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, μέτρησε μ.ο 5.4 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα.